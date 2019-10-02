Следователи узнали, кто вербовал астраханок для помощи экстремистам

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-02T13:30:47+03:00

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Астраханку – жительницу жительницу Камызякского района, задержали в феврале этого года. Женщина, у которой пять детей, подозревается в помощи экстремистам. Она через Telegram собирала деньги для боевиков, воюющих на стороне запрещенной в России организации. Причем ни друзья, ни даже муж не имели понятия, чем занимается женщина.

Сейчас расследование в отношении нее подходит к концу, в скором времени уголовное дело передадут в суд. Но следователям удалось выяснить, кто завербовал женщину и переманил ее на «темную сторону».

Житель республики Дагестан еще в 2015 году выехал сначала в Турцию, а потом перебрался в Сирию, где стал боевиком. Он через Telegram нашел жертву. Сначала описывал несправедливость, которую творят сирийские власти, затем объяснил, чем она может помочь в борьбе с ними. Он так «обработал» даму, которая была вполне традиционных для ислама взглядов, что та встала на сторону экстремистов и решила собирать деньги.

Под разными предлогами она размещала реквизиты для переводов. Причем действовал полностью бескорыстно, только из идейных соображений. Таким образом она заработала для боевиков 200 тысяч рублей.

- В отношении дагестанца возбудили уголовное дело за организацию финансирования терроризма. Правда, мужчина до сих пор находится на территории другого государства, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области

Кстати, возможно, астраханка была не единственной, кого пытался "обработать" экстремист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/692040" frameborder="0"></iframe> В Астрахани арестовали пособницу террористов, у которой пять детей.

ИСТОЧНИК KP.RU