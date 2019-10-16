2019-10-16T19:41:47+03:00
Происшествия

Пропавшую Надю Алябьеву нашли спустя четыре дня в Волгограде

Девушка жива, ее жизни ничего не угрожает
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Девушка жива.Девушка жива.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Хорошая новость - вечером 16 октября нашли 24-ллетнюю Надежду Алябьеву, которая пропала четыре дня назад. Девушку обнаружили в Волгограде. Подробностей о том, где пропадала волгоградка, пока нет. Известно, что она жива и ее жизни ничего не угрожает. А это самое главное.

Напомним, Надя ушла из дома в Калаче-на-Дону еще 12 октября. Ушла, как на прогулку - в спортивном трико и как в воду канула. Телефон отключила, в социальных сетях не появлялась. Тревогу забили родители «потеряшки», написав заявление в полицию.

Уже утром 13 октября правоохранители смогли частично восстановить маршрут следования девушки. Она сначала отправилась в хутор Ляпичев, за десятки километров от Калача, затем вернулась обратно мимо райцентра и добралась на попутке до 6 километра - остановки недалеко от Пятиморска. Дальше ее следы обрывались.

Родители предполагали, что дочь может находиться в Волгограде, где она работала и проживала в последнее время. Однако, волгоградские знакомые и друзья не видели Надю. К счастью, ее отыскали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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