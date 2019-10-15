Полиция просит помочь в поисках пропавшей Надежды Алябьевой

Заявление в полицию об исчезновении Надежды Алябьевой написали родители. Девушка 12 октября вышла из дома в городе Калаче-на-Дону. Была одета как на прогулку: в спортивном трико, черных кроссовках, синей спортивной куртке. но домой так и не вернулась. Родные заволновались через несколько часов. Обзвонили друзей и знакомых. Но никто не знал, куда исчезла Надя. Полицейские отследили первые часы после ее ухода. Она сначала отправилась в хутор Ляпичев, за десятки километров от Калача, затем вернулась обратно мимо райцентра и добралась на попутке до 6 километра - остановки недалеко от Пятиморска. Водителю девушка рассказала выдуманную историю, так что он тоже не смог пояснить, куда ушла его попутчица.

Сейчас Надежду ищут не только в Калаче, но и в Волгограде. Ведь именно здесь она работала в «Афише Волгограда». Здесь жила в Дзержинском районе.

Родителя говорят, что в последнее время их дочь находилась в стрессовом, депрессивном состоянии. Ведь это не первое ее исчезновение. Буквально накануне 8 октября она уходила из дома в Волгограде, но ее нашли через два дня в Среднеахтубинском районе. На этот раз прошло четверо суток и о ней нет никаких вестей.

Приметы девушки: 24 года, рост 1176-178 сантиметров, худая, темные волосы ниже плеч, карие глаза.

Все, кто знает, где может находиться 24-летняя Надя Алябьева, просят позвонить в дежурную часть Волгоградской области (8442) 30-43-45 или в дежурную часть Калача-на-Дону: (84472) 3-37-69.