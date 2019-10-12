2019-10-12T16:29:53+03:00
Общество

Отопительный сезон в Волжском начнется 15 октября

Через несколько дней батареи в квартирах потеплеют у всех волжан
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Тепло в квартирах станет к 20 октября.Тепло в квартирах станет к 20 октября.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Мэр Виталий Лихачев подписал распоряжение о начале отопительного сезона в Волгограде с 14 октября. Так что к 19 октября батареи должны потеплеть в большинстве домов. Не отстает от областного центра и Волжский. Там Игорь Воронин постановил запустить котельные с 15 октября. На то, чтобы горячая вода дошла до труб в обычные квартиры, уходит несколько дней. Так что к 20 числу волжане перестанут греться у газовых плит и калориферов.

Кстати, по закону среднесуточная температура еще позволяет обходиться без отопления. Но градоначальники решили не мучить горожан. Дома уже остыли и многим не комфортно при +20 в помещениях. Так что как в предыдущие два года отопительный сезон начинают не по погоде.

Больницы, детские сады, школы подтапливают уже больше недели.

Если к 20 октября тепло так и не появится в вашем доме, следует обратиться в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом школьникам показали стрельбу реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г»
С 14 октября в Волгограде будет только цифровое телевидение
В Волгограде открывается ярмарка в «Родниковой долине»
В Волгограде умер художник-график Евгений Пикулев
2,5 тысячи волгоградок с маленькими детьми смогут отучиться на бухгалтеров, кадровиков и психологов
Волгоградец на «десятке» сбил в темноте насмерть пешехода
Один погиб, двое в больнице: волгоградец не уступил дорогу
Руководить астраханскими полицейскими будет боевой офицер из Моздока
Волгоградский школьник из глубинки придумал лучшего агроробота страны
Праздник Покрова Богородицы в Волгограде будут отмечать два дня
Электрички Волгограда перейдут на зимнее расписание
44 года без капремонта: как выглядит спортшкола Исинбаевой
Заведующая сельским детсадом начисляла зарплату живущей в Волгограде дочери