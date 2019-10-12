Отопительный сезон в Волжском начнется 15 октября

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-12T16:29:53+03:00

Через несколько дней батареи в квартирах потеплеют у всех волжан

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Мэр Виталий Лихачев подписал распоряжение о начале отопительного сезона в Волгограде с 14 октября. Так что к 19 октября батареи должны потеплеть в большинстве домов. Не отстает от областного центра и Волжский. Там Игорь Воронин постановил запустить котельные с 15 октября. На то, чтобы горячая вода дошла до труб в обычные квартиры, уходит несколько дней. Так что к 20 числу волжане перестанут греться у газовых плит и калориферов.

Кстати, по закону среднесуточная температура еще позволяет обходиться без отопления. Но градоначальники решили не мучить горожан. Дома уже остыли и многим не комфортно при +20 в помещениях. Так что как в предыдущие два года отопительный сезон начинают не по погоде.

Больницы, детские сады, школы подтапливают уже больше недели.

Если к 20 октября тепло так и не появится в вашем доме, следует обратиться в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU