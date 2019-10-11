2019-10-11T08:55:59+03:00
Общество

Отопление в Волгограде дадут с 14 октября

Мэрия города-героя рассказала, когда начнется отопительный сезон
Юлия Данильченко
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
Изменить размер текста:

С 14 октября в Волгограде официально стартует отопительный сезон. В ближайший понедельник заработают все котельные города-героя, а их две сотни, также более трехсот тепловых пунктов. В течении пяти дней специалисты будут проводить пуско-наладочные работы. К концу последующей рабочей недели долгожданное тепло поступит в оставшиеся детсады, школы и больницы, а также многоэтажные дома. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии.

Стоит отметить, что отопительный сезон вот уже третий год подряд начинается не по факту похолодания, а заранее. К моменту устойчивого снижения температур котельные уже подают тепло и волгоградцы не мерзнут на работе и дома. Происходит это благодаря хорошей работе «Концессии теплоснабжения».

- В межсезонный период 2019 года компания провела реконструкцию 8 центральных тепловых пунктов и 8 котельных, в том числе двух крупных районных котельных в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Специалисты заменили 5,5 тысяч единиц различного оборудования в котельных и ЦТП и восстановили 18,5 км теплотрасс, - добавили в ведомстве.

Несмотря на стопроцентную готовность, в некоторых домах могут возникнуть проблемы. По всем вопросам нужно незамедлительно обратиться в свою УК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На матч «Ротора» 12 октября пустят электрички
Администрация Волгограда по суду проведет воду в отдаленный ТОС
В Волгограде за взятку судят чиновника Росалкогольрегулирования
Астраханец устанавливал кондиционер и погиб от удара тока
В тройном ДТП с фурой погиб волгоградец
Под Волгоградом на железной дороге рабочего убило рельсами
Лишь 14 процентов волгоградцев согласны разделять мусор
Анна Писемская стала вице-губернатором Волгоградской области
Молодой водитель погиб, ребенок в реанимации: три машины столкнулись в массовом ДТП
Чеченец из Германии через соцсети вербовал волгоградцев боевиками в Сирию
Лжецелительницы избавили волгоградку от порчи и 45 тысяч
В моде ЗОЖ: жители 50 домов Волгограда смогут тренироваться во дворах
Ночевали в стогу сена: полиция нашла потерявшихся детей в Волгоградской области
Отопительный сезон в Волгограде: телефоны горячих линий
Ушли в лес с лопатой: в Волгоградской области начались масштабные поиски двух маленьких братьев
В дома Волгограда устанавливают лифты по индивидуальным проектам
На волгоградку, ребенок которой чуть не выпал с 8 этажа, завели уголовное дело
Волгоградцев приглашают на чемпионат грибников