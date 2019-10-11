Отопление в Волгограде дадут с 14 октября

СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-11T08:55:59+03:00

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С 14 октября в Волгограде официально стартует отопительный сезон. В ближайший понедельник заработают все котельные города-героя, а их две сотни, также более трехсот тепловых пунктов. В течении пяти дней специалисты будут проводить пуско-наладочные работы. К концу последующей рабочей недели долгожданное тепло поступит в оставшиеся детсады, школы и больницы, а также многоэтажные дома. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии.

Стоит отметить, что отопительный сезон вот уже третий год подряд начинается не по факту похолодания, а заранее. К моменту устойчивого снижения температур котельные уже подают тепло и волгоградцы не мерзнут на работе и дома. Происходит это благодаря хорошей работе «Концессии теплоснабжения».

- В межсезонный период 2019 года компания провела реконструкцию 8 центральных тепловых пунктов и 8 котельных, в том числе двух крупных районных котельных в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Специалисты заменили 5,5 тысяч единиц различного оборудования в котельных и ЦТП и восстановили 18,5 км теплотрасс, - добавили в ведомстве.

Несмотря на стопроцентную готовность, в некоторых домах могут возникнуть проблемы. По всем вопросам нужно незамедлительно обратиться в свою УК.

ИСТОЧНИК KP.RU