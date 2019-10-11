2019-10-11T13:52:43+03:00
Общество

На матч «Ротора» 12 октября пустят электрички

Электропоезда будут делать дополнительную остановку на Мамаевом кургане 12 октября 2019
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Электрички повезут болельщиков на стадион и обратно.Электрички повезут болельщиков на стадион и обратно.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В субботу, 12 октября 2019 года, волгоградский «Ротор» на своем поле встретится с футбольным клубом «Нижний Новгород». На стадион «Волгоград Арена» и обратно болельщиков повезут городские электрички. Три электропоезда будут делать дополнительную остановку на Мамаевом кургане.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ПривЖД, электричка №6328 Шпалопропитка – Краснооктябрьская пойдет от конечной станции Шпалопропитка в 14.23, на Мамаев курган она прибудет в 15.23.

По окончании матча со стадиона можно будет уехать электричкой №6730/6729 Аэропорт Шпалопропитка. На Мамаевом кургане она остановится в 18.51, а на Шпалопропитке будет в 19.56. Также заберет болельщиков электропоезд №6808 Качалино - Волгоград-1, который отправится в 18.14. На ж/д вокзале он будет спустя 10 минут - в 18.24, а оттуда до Красноармейского можно уехать на поезде №6321 Волгоград-1 – Шпалопропитка, который отправится в путь в 18.31.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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