2019-10-10T11:31:45+03:00
Происшествия

Ночевали в стогу сена: полиция нашла потерявшихся детей в Волгоградской области

Ребята заблудились в лесу, собирая грибы
Екатерина СИМОХИНА
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К счастью, для ребят все закончилось хорошо.К счастью, для ребят все закончилось хорошо.
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Хорошая новость: волгоградские полицейские нашли мальчиков 10 и 12 лет, которые пропали накануне в селе Воднобуерачное Камышинского района. Ребята целые и невредимые, хотя и провели всю ночь в лесу на таком холоде. Пропали маленькие братья еще в среду днем, обнаружили их в четверг в 11.30. Почти сутки дети провели на холоде.

«Заблудились, на улице уже темнело, решили спрятаться в стогу сена», - рассказали ребята полицейским. Благодаря тому, что перед тем как отправиться в лес, они тепло оделись, мальчики даже не замерзли.

Как рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, стог сена, в который спрятались ребята, находится в километре от села - на поле у местного фермера. Помог найти ребят тракторист. Он проезжал мимо и заметил, что из стога что-то торчит, сообщил в полицию. Сотрудники подъехали поближе и увидели торчащие из сена детские сапоги. Потянули за них, и вытащили детей. К счастью, те были живы и радостно хохотали.

- Братья доставлены в следственный отдел, с ними общаются следователи, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник. - Предстоит установить причины и обстоятельства такого поступка малолетних, который сами дети назвали "игрой".

Напомним, сегодня утром полиция и следственный комитет Волгоградской области организовали масштабные поиски пропавших детей. Более ста сотрудников полиции, СК, волонетеров прочесывали окрестности села, пытаясь выйти на след маленьких путешественников. Ребят накануне видели с лопатой и ведром. Как оказалось, мальчишки отправились собирать грибы, которых полно в лесу после прошедших дождей. Семья искала приемных детей весь вечер, а утром мать написала заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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