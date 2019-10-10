2019-10-10T10:29:18+03:00
Происшествия

Ушли в лес с лопатой: в Волгоградской области начались масштабные поиски двух маленьких братьев

О пропаже детей заявила приемная мать
Екатерина СИМОХИНА
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Братьев разыскивают десятки полицейских и следователей СК. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.Братьев разыскивают десятки полицейских и следователей СК. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.
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О пропаже детей в полицию Камышинского района Волгоградской области заявила жительница села Воднобуерачного – приемных сыновей не могут найти со вчерашнего вечера. Вся родня сбилась с ног, прочесали все окрестности и в поселке, и в округе. Единственное, что удалось узнать от односельчан – мальчиков видели с ведром и лопатой около 4 часов дня 9 октября. Ребята направлялись в сторону леса.

После заявления матери на поиски 10 и 12-летнего мальчишек бросили все силы – десятки полицейских, следователи-криминалисты приехали на место для участия в крупномасштабных поисках детей. Пока на след ребят не вышли.

Как сообщила "КП-Волгоград" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник, по факту исчезновения мальчиков организована проверка. Следователи устанавливают местонахождение детей и обстоятельства, при которых они пропали. Отзывы о семье, в которой воспитываются приемные дети, хорошие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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