На волгоградку, ребенок которой чуть не выпал с 8 этажа, завели уголовное дело
Полицейские возбудили уголовное дело на волгоградку, которая оставила своего малолетнего ребенка дома одного. Трехлетний малыш чуть не выпал из окна 8-го этажа. Благо его заметили прохожие и помощь подоспела вовремя. Ребенок жив и здоров. А матери за «Оставление в опасности» теперь грозит либо штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы, либо до года лишения свободы.
Трехлетнего малыша на подоконнике восьмого этажа бывшего общежития на улице Ангарской в Дзержинском районе заметили прохожие. Он стоял в открытом окне, опираясь на москитную сетку. Это было в половине пятого вечера. Приехавшие на вызов полицейские и спасатели организовали целую операцию, чтобы сохранить мальчишке жизнь. Ребенка отвлекли от окна стуками и разговорами. В это время сотрудники МЧС поднялись в квартиру по пожарной лестнице. Малыша до возвращения родных передали сотрудникам ПДН. А мать появилась дома лишь спустя три часа.
- Мать трехлетнего мальчика, 28-летняя волгоградка, вернулась домой около 19.30, пояснив, что находилась на работе, и сына оставляет одного не в первый раз, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.
Арестовывать молодую мать не стали, в качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде.
В Волгограде сотрудники МЧС спасают малыша, который едва не выпал из окна 8 этажа..
ИСТОЧНИК KP.RU