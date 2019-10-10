2019-10-10T09:14:02+03:00
Общество

На волгоградку, ребенок которой чуть не выпал с 8 этажа, завели уголовное дело

Мать оставила трехлетнего малыша дома одного
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Малыша, стоящего на подоконнике открытого окна, заметили прохожие.Малыша, стоящего на подоконнике открытого окна, заметили прохожие.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Полицейские возбудили уголовное дело на волгоградку, которая оставила своего малолетнего ребенка дома одного. Трехлетний малыш чуть не выпал из окна 8-го этажа. Благо его заметили прохожие и помощь подоспела вовремя. Ребенок жив и здоров. А матери за «Оставление в опасности» теперь грозит либо штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы, либо до года лишения свободы.

Трехлетнего малыша на подоконнике восьмого этажа бывшего общежития на улице Ангарской в Дзержинском районе заметили прохожие. Он стоял в открытом окне, опираясь на москитную сетку. Это было в половине пятого вечера. Приехавшие на вызов полицейские и спасатели организовали целую операцию, чтобы сохранить мальчишке жизнь. Ребенка отвлекли от окна стуками и разговорами. В это время сотрудники МЧС поднялись в квартиру по пожарной лестнице. Малыша до возвращения родных передали сотрудникам ПДН. А мать появилась дома лишь спустя три часа.

- Мать трехлетнего мальчика, 28-летняя волгоградка, вернулась домой около 19.30, пояснив, что находилась на работе, и сына оставляет одного не в первый раз, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Арестовывать молодую мать не стали, в качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде.

В Волгограде сотрудники МЧС спасают малыша, который едва не выпал из окна 8 этажа..

ИСТОЧНИК KP.RU

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