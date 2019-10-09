2019-10-09T18:35:26+03:00
Происшествия

Трехлетний мальчик, запертый один в квартире, едва не выпал с восьмого этажа

Его крики услышал прохожий, а волгоградские спасатели и полиция сумели спасти ребенка от гибели [фото, видео]
Юлия Данильченко
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Лишь профессиональная работа сотрудников МЧС и МВД помогла избежать трагедии.Лишь профессиональная работа сотрудников МЧС и МВД помогла избежать трагедии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Трехлетнего малыша, который стоял на подоконнике на высоте восьмого этажа и громко звал маму, первым заметил прохожий. Он совершенно случайно проходил мимо многоэтажки по улице Ангарской и лишь благодаря его неравнодушию мальчик остался жив. В 16:30 в экстренные службы Волгограда поступил тревожный сигнал от мужчины. На место оперативно выехали сотрудники ППС. Началась сложная операция по спасению маленькой жизни.

- Полицейские сразу же поднялись наверх. Дверь никто не открыл. Оценив ситуацию, полицейские вызвали сотрудников МЧС, и пытались подозвать малыша к двери, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Это удалось. Ребенка отвлекли от окна стуками и разговорами. До замка он в силу возраста не дотягивался. Мальчик был так перепуган, что послушно стоял у дверей и ждал помощи от людей снаружи. В эти минуты спасатели по лестнице поднимались в квартиру, заложником которой оказался ребенок. Через то самое окно им удалось попасть внутрь и впустить полицейских.

В Волгограде сотрудники МЧС спасают малыша, который едва не выпал из окна 8 этажа..

Самое страшное, что ни за время спасения, ни позже родители или другие родственники не пришли домой. Разумеется, сейчас полицейские активно разыскивают горе-мать, которую за оставление ребенка в опасности могут серьезно наказать вплоть до ограничения или лишения прав.

- Действиям женщины будет дана правовая оценка. – добавили в ведомстве.

Мальчика накормили и уложили спать. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Мальчика накормили и уложили спать.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники ПДН накормили малыша и уложили спать, сейчас его жизни ничто не угрожает. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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