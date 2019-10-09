2019-10-09T15:50:53+03:00
Общество

За туманами: мистические фото Родины-матери в Волгограде

Волгоградский фотограф сделал потрясающие снимки Родины-матери с высоты птичьего полета
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Леса планируют демонтировать до наступления морозов.Леса планируют демонтировать до наступления морозов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На Мамаевом кургане в Волгограде продолжается реставрация главного монумента «Родина-мать зовет!». У реставраторов осталось меньше месяца до наступления холодов. К этому времени от Родины-матери должны полностью убрать леса и приступить к работам на стилобате. Из железной сетки уже освободили руки и голову скульптуры. А в Волгограде тем временем начался сезон туманов. Порой курган окутывает столь плотная белая пелена, что 85-метровая Родина-мать скрывается в ней полностью. Фотограф Борис Бушмин запечатлел на фото как раз такой момент - монумент в тумане выглядит просто мистическим.

bbushminbbushmin
Родина-мать за туманами
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Напомним, реставрация главного монумента на Мамаевом кургане началась три года назад. Сейчас идет второй этап, во время которого заделывают каждую из 14 километров трещин, которые окутали величественную статую, заделывают каждый из 180 тысяч изъянов. После того, как с Родины-матери сняли слой грязи, ее лицо заметно посветлело. Полностью завершить обновление должны к Дню победы в 2020 году.

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Это удивительно, как трепетно, сантиметр за сантиметром реставраторы залечивают раны величественного монумента Родины-матери. А их немало (фото, видео, подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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