2019-10-07T17:47:19+03:00
Общество

Волгоградский губернатор выбрал себе заместителей

Андрей Бочаров озвучил первые кадровые назначения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Бочаров пошел на второй срок 24 сентября. Фото: АВОБочаров пошел на второй срок 24 сентября. Фото: АВО
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Теперь заместителей у главы региона станет больше, чем прежде. Как только губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал придуманную им новую структуру администрации, тут же посыпались и назначения. Уже известны все первые замы. Евгений Харичкин вновь занял кресло вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора Волгоградской области. Первым заместителем губернатора - председателем комитета финансов остался также Александр Дорждеев. Еще одним первым замом стал Валерий Бахин. В ближайшую неделю заместители должны положить на стол Бочарову свои предложения по распределению полномочий. Потихоньку распределяются и менее денежные и ответственные портфели.

Как рассказали «КП-Волгоград» в обладминистрации, глава региона назначил заместителей руководителя аппарата. Должности вновь получили Наталья Лисименко и Максим Решетов. Начальник государственно-правового управления и управления по вопросам государственной службы и кадров - Роман Левкин. А управлением по вопросам госслужбы и кадров руководит Федор Данилов.

Пока новая структура кроме своих размеров ничем не удивила, но сюрпризы еще возможны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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