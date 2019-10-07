У губернатора Волгоградской области будет больше заместителей

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-07T14:23:58+03:00

Изменить размер текста: A A

После выборов от нового-старого губернатора Волгоградской области ждали кадровых решений. Тем более, что сразу трое его заместителей - Гречина, Блошкин и Шкарин - подались в депутаты. Их кресла до сих пор вакантны. А Андрей Бочаров тем временем подписал постановление «О распределении органов исполнительной власти Волгоградской области». Согласно документу, заместителей у волгоградского губернатора станет еще больше. В структуре администрации региона теперь имеются должности вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора, двух первых заместителей вместо одного, а также восьми заместителей губернатора вместо шести, часть из которых также будут руководить комитетами.

- В соответствии с задачами, стоящими перед органами исполнительной власти на очередной среднесрочный период, постановлением определены управленческие блоки - сформированные по группам органы исполнительной власти во главе с кураторами -заместителями губернатора Волгоградской области, - прокомментировали это решение в обладминистрации.

Сами кадровые решение еще впереди. А пока высокие чиновники продолжают работать - до особого решения губернатора.

Новая структура.

ИСТОЧНИК KP.RU