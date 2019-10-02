Волгоградстат: среднемесячная зарплата волгоградца - 31875 рублей

СЕГОДНЯ 20:12 2019-10-02T20:13:50+03:00

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Если верить статистике, то мы становимся все богаче и богаче. Как это? А просто. По подсчетам специалистов регионального Волгоградстата за январь-июль 2019 года по сравнению с этим же периодом прошлого средняя зарплата жителя Волгоградской области выросла аж на 4% и сегодня составляет 31875 рублей в месяц. Хотя и год назад волгоградцы получали немало – 30036 рублей. Речь, конечно, о начисленной зарплате.

Со статистикой спорить бессмысленно. Однако существуют и более приближенные к правде исследования. Например, популярное агентство «РИА рейтинг» несколько месяцев назад опубликовало список регионов по уровню зарплат. В нем Волгоградская область заняла 58-е место из 81-го. Эксперты насчитали приближенный к истине заработок в районе 24000 рублей. При этом средняя зарплата по стране - около 44000 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU