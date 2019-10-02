Сообщения о минированиях в Волгограде оказались ложными

СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-02T15:20:18+03:00

Ни одна из угроз о терактах в торговых центрах не подтвердилась

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Днем 2 октября 2019 многие волгоградцы остались без покупок. Из-за угроз с сообщениями о терактах эвакуировали два торговых центра – ТРК «Парк Хаус» в Дзержинском районе и Ворошиловский ТЦ. Из помещений эвакуировали посетителей и персонал. Их в торговых рядах и кинотеатрах сменили сотрудники спецслужб и кинологи с собаками. Угрозы вновь оказались ложными. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, ни одно из сообщений о ложных минированиях в Волгограде не подтвердились.

- На электронные адреса этих учреждений поступили письма о наличии опасных предметов в здании. По каждому объекту, во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами, проведена тщательная проверка, работали инспекторы-кинологи со служебно-розыскными собаками, - сообщили в ведомстве.

Это уже не первая волна сообщений с угрозами, которая накрывает Волгоград и другие города России. В начале 2019 года письма получали в школах, больницах и даже в администрациях города и области. К счастью, реальной угрозы не было ни разу.

ИСТОЧНИК KP.RU