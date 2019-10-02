2019-10-02T12:08:14+03:00
Происшествия

В Волгограде опять волна массовых эвакуаций из торговых центров

В «Парк Хаус» и «Торгушку» пришли письма с угрозами
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Здание торговых центров проверяют полицейские, у входа дежурят пожарные.Здание торговых центров проверяют полицейские, у входа дежурят пожарные.
Изменить размер текста:

В России проходят массовые учения по гражданской обороне. Здания, с массовым посещением людей, отрабатывают эвакуацию в экстренных ситуациях. Утром в их число попала ТЦ «Акварель», ближе к обеду заревели пожарные сирены в «Пирамиде». Но, как оказалось, в Волгограде не везде эвакуация была запланирована. В «Ворошиловский торговый центр» на Рабоче-Крестьянской и в «Парк Хаус» на бульваре 30-летия Победы пришли по электронной почте письма с угрозами. Неизвестный сообщил, что в здании находится взрывное устройство.

Уже по отработанной схеме обученные сотрудники вывели персонал и посетителей на улицу. На место приехали представители МЧС, «скорой», полиция. Силовики сейчас проводят проверку здания, ищут взрывное устройство.

Кстати, список возможно пополнится. Ведь это уже чуть ли не десятый раз, когда в городе проходит волна эвакуаций из-за ложных сообщений о минировании. Отправители находятся не в нашей стране, и выйти на авторов писем пока не получается. К счастью, ни разу угрозы не подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сообщения о минированиях в Волгограде оказались ложными
В следующем году 4,5 тысячи переписчиков с планшетами придут к волгоградцам домой
Безопасность: осторожно - угарный газ
В Волгограде фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку полицейским
Следователи узнали, кто вербовал астраханок для помощи экстремистам
В Волгограде задержали «цветочного» грабителя
Руководителя департамента городского хозяйства Виталия Земцова оштрафовали на 50 тысяч рублей
В ТЦ «Акварель» несколько часов ищут сбежавшего из контактного зоопарка полутораметрового полоза
Мужчина дважды продал в интернете шубу бывшей жены
Двое волгоградцев погибли в перевернувшейся на сельской дороге машине
В Волгограде будут судить закладчицу из Саратова
Пранкеров в образе полицейских из Волгограда арестовали на 10 суток
16 лет на двоих получили сбытчики героина в Волгограде
Угнали машину: за ложный донос волгоградцу дали год условно
По 4 года тюрьмы: в Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали и морили голодом малышей
Десятикратный штраф: житель Волгоградской области дорого поплатится за мелкую взятку
Рыбки из пруда на набережной будут зимовать на рынке
Четыре новых фонтана построят на набережной Волгограда
Развлечения с «Базарной площади» переместят в закрытый корпус Центрального рынка
В Волжском будут судить мошенника, который обманул 13 стариков
Волгоградка за четыре года украла из кассы взаимопомощи 8 миллионов рублей
В Волгограде 86-летняя бабушка умерла от отравления грибами
Опережая тему: репетитор научит детей делать уроки без мам и бабушек
Астраханец может сесть за 12 лет за то, что пьяным угробил друга в аварии
Два астраханца заработали полтора миллиона на обещании военным продвижения по службе
В Волжском из-за невнимательного водителя три машины сложились «паравозиком»
Можно ли заболеть после привики от гриппа