В Волгограде опять волна массовых эвакуаций из торговых центров

В России проходят массовые учения по гражданской обороне. Здания, с массовым посещением людей, отрабатывают эвакуацию в экстренных ситуациях. Утром в их число попала ТЦ «Акварель», ближе к обеду заревели пожарные сирены в «Пирамиде». Но, как оказалось, в Волгограде не везде эвакуация была запланирована. В «Ворошиловский торговый центр» на Рабоче-Крестьянской и в «Парк Хаус» на бульваре 30-летия Победы пришли по электронной почте письма с угрозами. Неизвестный сообщил, что в здании находится взрывное устройство.

Уже по отработанной схеме обученные сотрудники вывели персонал и посетителей на улицу. На место приехали представители МЧС, «скорой», полиция. Силовики сейчас проводят проверку здания, ищут взрывное устройство.

Кстати, список возможно пополнится. Ведь это уже чуть ли не десятый раз, когда в городе проходит волна эвакуаций из-за ложных сообщений о минировании. Отправители находятся не в нашей стране, и выйти на авторов писем пока не получается. К счастью, ни разу угрозы не подтвердились.