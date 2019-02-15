Многодетная астраханка через Telegram собрала террористам больше миллиона рублей

На 32-летнюю жительницу Камызякского района спецслужбы вышли во время расследования другого уголовного дела, когда в Томске и Москве арестовали целую группу пособников запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство». В телефонах у некоторых членов было несколько подписок на Telegram каналы. В них шел активный сбор денег. И вела его молодая женщина. Силовики выяснили, что автор постов, которая собирает деньги террористам, - 32-летняя астраханка.

Ее арестовали дома. В комнатах нашли многочисленные телефоны с разными симкартами, а в них десятки голосовых и текстовых сообщений, которые подтвердили подозрения силовиков. Дама вот уже с 2016 года собирала для террористов деньги, размещала реквизиты в Telegram . По предварительным подсчетам благодаря ее постам и выставленным реквизитам она собрала для игиловцев в Москве, Астрахани, Томске и ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа больше миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/692040" frameborder="0"></iframe> В Астрахани арестовали пособницу террористов, у которой пять детей.

Сама Раушания родилась в Калмыкии. Росла в обычной казахской мусульманской семье. Но потом перебралась в город Камызяк Астраханской области. Вышла замуж и родила пятерых замечательных ребятишек. Муж работал в рыбацкой артели, а она воспитывала детей. Но параллельно с этим астраханка ударилась в религию. Сейчас следователи еще выясняют, что или кто так сильно повлиял на молодую женщину, что та стала помогать экстремистам, хотя понимала, к чему в итоге это приведет. Ее муж проходит по делу пока как свидетель. Предстоит выяснить, знал ли он, чем занимается жена, пока он находился на работе. Кстати, именно он теперь будет заниматься воспитанием пятерых детей.

Астраханку сейчас допрашивают следователи.

- В отношении 32-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Женщина подозревается в содействии террористической деятельности в форме финансирования терроризма членам международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.