2019-10-01T18:50:08+03:00
Общество

Пранкеров в образе полицейских из Волгограда арестовали на 10 суток

Также молодые люди заплатят по полторы тысячи рублей за ношение формы
Юлия Данильченко
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Хотели славу - получили славу.Хотели славу - получили славу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Вместо славы – камера и денежные штрафы. Такова судьба пранкеров из Волгограда, которые хотели «хайпануть», надев полицейскую форму. О том, что банальное ношение спецодежды правоохранителей – уже нарушение закона, 24-летний Игорь и 26-летний Арман не знали. Но теперь у каждого есть по 10 суток ареста, чтобы хорошенько обдумать свое поведение.

Напомним, друзья решили переодеться в стражей порядка и разыграть горожан. Но с шутками перегнули: то и дело молодые люди использовали ненормативную лексику, едва ли не обвиняли в распространении наркотиков и приглашали в отдел полиции. тем самым дискредитируя настоящих правоохранителей. Как только провокационный ролик попал в сеть, его авторов нашли и наказали. Только уже не в шутку.

Как рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка, за «Мелкое хулиганство» мужчин наказали административным арестом, а за ношение формы штрафом по полторы тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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