2019-09-28T12:16:21+03:00
Общество

Вторым сенатором от Волгоградской области в Совфеде станет Сергей Горняков

Его кандидатуру поддержали региональные однопартийцы-единороссы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ЕР.Фото с сайта ЕР.
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Еще один кадровый вопрос, который решали сегодня, 28 сентября, на региональной конференции «Единой России» в Волгограде, - кто будет представлять законодательную ветку власти от Волгоградской области в Софере Федерации РФ. Напомним, что имя одного сенатора уже известно - это Николай Семисотов, который до настоящего момента являлся председателем Волгоградской областной думы. Его кандидатуру утвердил на днях глава региона Андрей Бочаров. Имя второго сенатора озвучили как раз сегодня. Коллегой Семисотова в верхней палате Федерального собрания станет Сергей Горняков.

- Среди жителей и коллег Сергей Васильевич пользуется заслуженным авторитетом. Предлагаю вам поддержать предложение о наделении его полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания России от высшего законодательного органа Волгоградской области. Считаю, что его опыт, в том числе совместной работы с Николаем Семисотовым, позволит более активно представлять и отстаивать интересы Волгоградской области на федеральном уровне, - заявил на партконцеренции Андрей Бочаров.

К слову, на днях губернатор как раз встречался с Горняковым с своем кабинете. Видимо, обговаривали новые перспективы.

Напомним, что до этого момента наш регион в Совфеде представляли олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева и председатель общественной организации многодетных семей Елена Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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