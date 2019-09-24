Новым сенатором от Волгоградской области стал Николай Семисотов

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-24T16:50:57+03:00

Он будет представлять наш регион в Совете Федерации

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Не успел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров приступить к своим обязанностям после инаугурации, и сразу последовали первые назначения. Сегодня, 24 сентября, глава региона уже официально объявил имя нового сенатора, который будет представлять Волгоградскую область в Совете Федерации. Им стал Николай Семисотов.

- Задачи, которые перед вами стоят, - представлять Волгоградскую область в Совете Федерации, отстаивать и защищать интересы региона и его жителей, - напомнил губернатор новому сенатору.

Напомним, что сенаторы назначаются в Совфед на время полномочий губернатора и регпарламента. До настоящего момента регион в верхней палате Федерального собрания представляли: от законодательного органа власти - олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, а от исполнительной власти - председатель общественной организации многодетных семей Елена Попова.

Николай Семисотов до этого был председателем Волгоградской областной Думы пятого созыва. На последних выборах он баллотировался и прошел в областную думу в группе от «Единой России» по Михайловскому округу. Теперь его место вакантно, кто его займет - в ближайшие дни решат на партсобрании.

ИСТОЧНИК KP.RU