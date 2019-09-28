Новым председателем Волгоградской облдумы станет Александр Блошкин

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-28T10:45:40+03:00

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Сегодня, 28 сентября, в волгоградском ДЮЦе проходит 32-я партийная конференция регионального отделения «Единой России». Обсудить однопартийцам есть что: после выборов, которые прошли в Волгоградской области 8 сентября, обновился состав Волгоградской областной думы и в парламент прошли новые люди. К тому же после переизбрания новый/старый губернатор Андрей Бочаров отправил на повышение - в Совет Федерации - председателя Думского собрания - Николая Семисотова, и его место в регионе оказалось вакантным. И вот сегодня на его кресло Андрей Бочаров предложил посадить Александра Блошкина.

Блошкин до настоящего момента был заместителем у главы региона. Но по партийной линии он прошел в состав областной думы и уже не может совмещать две эти должности. Поэтому его кандидатура на пост председателя парламента была ожидаема. Тем более, что это кресло Блошкину пророчили еще в 2016-м.

Официально его кандидатуру должны утвердить депутаты на первом заседании Волгоградской областной думы, которое запланировано на 30 сентября. Но формально вопрос решен.

ИСТОЧНИК KP.RU