На юге Волгограда сбили 14-летнего школьника

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-25T09:58:28+03:00

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Авария в Красноармейском районе произошла в половине десятого вечером. 58-летний мужчина на ВАЗ 2114 ехал по проспекту Героев Сталинграда. В темноте он не увидел подростка, который шел вдоль дороги в попутном направлении. А когда заметил, резко дал по тормозам. Но удар все равно был очень сильным. 14-школьник получил травмы. Его на «скорой» доставили в больницу.

Еще одно ДТП за час до этого произошло в соседнем районе. 24-летний мужчина на «ГАЗе» ехал со стороны Элисты в Волгоград. Он не заметил пешехода, идущего вдоль трассы. В итоге 37-летний мужчина оказался в больнице с многочисленными травмами, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области

В городе Михайловка в этот же вечер 24 сентября сбили 17-летнего подростка. Мальчишка не выжил. Водитель пытался скрыться, но его задержали. Хотя он оказал активное сопротивление.

ИСТОЧНИК KP.RU