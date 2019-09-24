В Михайловке пьяный на «ВАЗе» насмерть сбил 17-летнего мальчишку

СЕГОДНЯ 22:15 2019-09-24T22:51:50+03:00

Удар был такой силы, что в машине разбилось не только лобовое стекло, но и помялся капот. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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«Ребенка сбили. Насмерть», - печальные вести пришли вечером 24 сентября из Михайловки Волгоградской области. Под колесами погиб 17-летний мальчишка. А водитель, испугавшись, сбежал.

Случилось это примерно в 20.20. В полицию позвонили очевидцы случившегося. Они и рассказали, как все произошло. Они и вызвали «скорую». Но, к сожалению, врачи уже ничем не могли помочь ребенку.

Прибыв на место ДТП, полицейские обнаружили ВАЗ «211340» с вмятинами, характерными после наезда на пешехода. Водителя в машине не оказалось. Его нашли… в кустах. Как выяснилось, после случившегося, он выбежал из машины и спрятался за придорожными кустами, оттуда и наблюдал за происходящим.

Водитель даже не стал отвечать на вопросы стража порядка, зато хамил изрядно.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Водитель, расскажите откуда и куда вы ехали? - спрашивает у виновника гаишник.

- Руки убери свои бл.. с телефоном, понял. А потом будем с тобой разговаривать, - хамит мужчина, прикрывая лицо рукой. - Я отказываюсь что-либо пояснять как и куда я ехал.

- Что вы употребляли сегодня? - продолжает допытываться сотрудник полиции.

- Тебе зачем это надо? Ты кто такой есть? Ты руки убери сначала, представься, а потом разговаривать будем, - чуть ли не лезет в драку дерзкий волгоградец.

Пререкаться с ним не стали. Отвезли в участок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/733980" frameborder="0"></iframe> В Михайловке нетрезвый водитель насмерть сбил подростка.Видео ГУ МВД по Волгоградской области.

- Виновником аварии оказался местный 42-летний житель. Нигде не работает. От медицинского освидетельствования отказался. Как установили уже в отделе полиции, в 2014 году он уже привлекался к ответственности за управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его лишили прав на 1 год и 6 месяцев, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU