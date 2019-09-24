Двигаться только вперед: Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области

Инаугурация Андрея Бочарова прошла одна из последних среди избранных 8 сентября губернаторов. В отличие от прошлой церемонии, которая состоялась в в Облдуме, эту назначили в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва". Торжественно и по-военному скромно. В качестве музыкального сопровождения пригласили военный оркестр. Особую атмосферу создавала и рота почетного караула.

Присягу вновь избранный губернатор принес на уставе Волгоградской области.

- Вступая в должность губернатора Волгоградской области, торжественно клянусь верно служить народу, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы Волгоградской области, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности и всемерно способствовать процветанию Волгоградской области и повышению благосостояния ее населения.

Уже после громких слов глава региона обратился к присутствующим гостям (а на церемонию пригласили представителей различных ведомств, коллег губернатор, почетных жителей, ветеранов)

- Мы будем, как и прежде, работать в единой команде с жителями, с общественностью, опираясь на поддержку Президента нашей страны. Никто не сделает такую масштабную работу за нас. Только вместе. Только в единой команде. Объединив усилия всех, кто любит и заботится о родной земле, о Волгоградской области, её развитии, мы и дальше будем работать для людей, стремиться сделать больше и двигаться только вперед.

Напомним, Андрей Бочаров победил на выборах 8 сентября, получив 76 процентов голосов избирателей, которые в этот день пришли на избирательные участки.