У астраханской полиции новый руководитель

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-24T14:40:32+03:00

Дамир Сатретдинов до этого момента был заместителем начальника Главка. Фото с сайта ГУ МВД по Астраханской области.

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После выборов в Астраханской области идет настоящая «чистка»: что ни день, то новые увольнения/назначения. Новый губернатор Игорь Бабушкин после вступления в должность сразу уволил трех министров и шесть начальников. А сегодня стало известно, что сменился руководитель и в астраханском Главке. Бывший начальник генерал-майор Александр Мешков уехал руководить полицией Свердловской области. А его место в Астраханском ГУ МВД занял Дамир Сатретдинов. Правда, пока с приставкой «временно исполняющий обязанности».

Дамир Сатретдинов - человек в астраханском ведомстве не новый, до этого он работал заместителем начальника УМВД России по Астраханской области. Он родился и вырос в Астрахани. Окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, а после Саратовскую академию права и Академию МВД России. На службе в органах внутренних дел - с 1994 года. Возглавлял Управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

Награждён медалями МВД России «За отличие в службе» I, II, III степени, «За доблесть в службе», «За боевое содружество», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД России» и наградным оружием - пистолетом Макарова.

ИСТОЧНИК KP.RU