Новый губернатор Астраханской области уволил из правительства сразу трех министров и шесть начальников

Игорь Бабушкин вступил в должность губернатора 17 сентября. Вступил красиво, с красной дорожкой и фанфарами в Астраханском кремле. Также эффектно начал работу. В один день лишились своих должностей сразу девять крупных чиновников –руководителей ведомств. Среди них три министра. Галина Зотеева, и.о. министра культуры и туризма, Виталий Шведов, и.о. министра финансов, Олег Гужвинский, и.о министра строительства и ЖКХ. Последние два, кстати, находятся под следствием - арестованы.

Также без работы остались Юрий Чаплин, и.о. заместителя председателя Правительства, Борис Харах, и.о. руководителя службы жилищного надзора, Павел Смолко, и.о. начальника управления документационного обеспечения, Анна Дорофеева, и.о. начальника управления по работе с обращениями граждан, Светлана Мельникова, и.о. начальника управления пресс-службы и информации, Алексей Царик, и.о. начальника организационно-контрольного управления администрации.

Исполнять обязанности исполнителей обязанностей пока будут в основном замы. Хотя новые назначения не за горами. И подобные массовые увольнения были вполне ожидаемы. Бабушкин сразу же после подведения итогов поделился с журналистами своими планами. Мол, уже присмотрел кандидатов на ключевые посты в правительстве. Причем некоторые из них отправятся в новые кабинеты прямо из кадрового резерва: молодым везде у нас дорога и почет. Будут и «варяги».

Бабушкин первым делом избавился от коррумпированных местных элит. Фото: администрация Волгоградской области

- Я не исключаю и уверен, что нам придется пригласить и в правительство, и в администрацию людей не из Астраханской области. Я уверен, что в этом ничего страшного нет — их полюбят и они полюбят Астраханскую область, - пообещал выбранный губернатор.

Ведь сам Игорь Бабушкин – из «приехавших» - до этого трудился заместителем полпреда президента в СКВО. Он вполне заслужил за несколько месяцев если не любовь, то уважение многих местных жителей, что и отразилось в 75% в итоговых списках голосования.

Особенно подкупило, как лихо он расправился с местной элитой когда был еще и.о. Теперь многие из тех, кто был у руля Астраханской области до него в СИЗО или под домашним арестом, причем за конкретные преступления на миллионы рублей.