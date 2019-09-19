2019-09-19T15:20:40+03:00
Общество

Новый губернатор Астраханской области уволил из правительства сразу трех министров и шесть начальников

Игорь Бабушкин решил кардинально поменять свой кабмин
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Теперь все ждут от Бабушкина фамилии тех, кто вместе с ним будет руководить областью. Фото: администрация Волгоградской областиТеперь все ждут от Бабушкина фамилии тех, кто вместе с ним будет руководить областью. Фото: администрация Волгоградской области
Изменить размер текста:

Игорь Бабушкин вступил в должность губернатора 17 сентября. Вступил красиво, с красной дорожкой и фанфарами в Астраханском кремле. Также эффектно начал работу. В один день лишились своих должностей сразу девять крупных чиновников –руководителей ведомств. Среди них три министра. Галина Зотеева, и.о. министра культуры и туризма, Виталий Шведов, и.о. министра финансов, Олег Гужвинский, и.о министра строительства и ЖКХ. Последние два, кстати, находятся под следствием - арестованы.

Также без работы остались Юрий Чаплин, и.о. заместителя председателя Правительства, Борис Харах, и.о. руководителя службы жилищного надзора, Павел Смолко, и.о. начальника управления документационного обеспечения, Анна Дорофеева, и.о. начальника управления по работе с обращениями граждан, Светлана Мельникова, и.о. начальника управления пресс-службы и информации, Алексей Царик, и.о. начальника организационно-контрольного управления администрации.

Исполнять обязанности исполнителей обязанностей пока будут в основном замы. Хотя новые назначения не за горами. И подобные массовые увольнения были вполне ожидаемы. Бабушкин сразу же после подведения итогов поделился с журналистами своими планами. Мол, уже присмотрел кандидатов на ключевые посты в правительстве. Причем некоторые из них отправятся в новые кабинеты прямо из кадрового резерва: молодым везде у нас дорога и почет. Будут и «варяги».

Бабушкин первым делом избавился от коррумпированных местных элит. Фото: администрация Волгоградской области

Бабушкин первым делом избавился от коррумпированных местных элит. Фото: администрация Волгоградской области

- Я не исключаю и уверен, что нам придется пригласить и в правительство, и в администрацию людей не из Астраханской области. Я уверен, что в этом ничего страшного нет — их полюбят и они полюбят Астраханскую область, - пообещал выбранный губернатор.

Ведь сам Игорь Бабушкин – из «приехавших» - до этого трудился заместителем полпреда президента в СКВО. Он вполне заслужил за несколько месяцев если не любовь, то уважение многих местных жителей, что и отразилось в 75% в итоговых списках голосования.

Особенно подкупило, как лихо он расправился с местной элитой когда был еще и.о. Теперь многие из тех, кто был у руля Астраханской области до него в СИЗО или под домашним арестом, причем за конкретные преступления на миллионы рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Астрахани из-за резкого запаха аммиака и хлора эвакуировали офисное здание
Волгоградские врачи научились вживлять стимулятор эпилептикам
Застройщик «Изумрудного города» украл у волгоградских дольщиков 19 миллионов рублей
В перинатальном центре Волгограда появился обучающий робот для акушеров-гинекологов
Волгоградцы поедут «на работу на велосипеде»
Волгоградец забил пасынка до смерти из-за яблока
В Камышине мужчина чуть не застрелил студента за громкую музыку
Под Волгоградом директор и бухгалтер сельского ДК получали зарплату за фиктивного худрука
В Астрахани зам по тылу суворовского училища попался на взятке
В Волгограде управляющую компанию лишили лицензии через суд
Два миллиона квадратных метров волгоградских дорог отремонтируют до конца года по нацпроекту
В Астрахани двум полицейским-взяточникам дали по 7,5 лет колонии
На волгоградской трассе водитель сбил 10-летнего мальчика и сбежал
Смертельное ДТП под Волгоградом: москвич убил водителя и покалечил двух пассажиров
В Волгоградской области уже девять детей отравились грибами
МЧС: сильный ветер обрушится на Волгоградскую область 19 сентября
Прокуратура наказала предприятие, отравляющее воздух на юге Волгограда
В Астрахани экс-министра строительства и ЖКХ будут судить за растрату 19 миллионов рублей
В Волгограде появился центр национальных культур
Три миллиона кубометров мусора выбросили волгоградцы за полгода
Три вуза Волгограда попали в рейтинг «Национальное признание»
Волгоградцы потратили на продукты, алкоголь и сигареты 120 млрд рублей
В Астрахани главврач уволился после того, как разбил телефон подчиненной