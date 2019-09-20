Гордума Волгограда выделила землю под новый газопровод к «Химпрому»

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-20T16:11:27+03:00

А также депутаты выделили участок под модернизацию очистных сооружений на острове Голодный

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Сегодня на заседании комитета Волгоградской гордумы по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству депутаты приняли два очень важных решения. Первое - изменили назначение земельного участка под новый газопровод. Речь идет о новой трассе газопровода высокого давления к промплощадке ВОАО «Химпром». Это надо, чтобы запустить новое производство. Напомним, на первом этапе здесь планируют запустить производство метанола и к реализации проекта приступят уже в 2020 году.

- Газопровод пройдет вдоль 8-й площадки через улицу Лазоревую по направлению к улице Промысловой. Сейчас эта трасса находится в границах сразу нескольких функциональных зон – депутаты профильного комитета одобрили его перевод в зону, предназначенную для размещения объектов промышленного производства, - поясняют Волгоградской гордуме.

Второе, не менее важное, решение касается земли на острове Голодный, где находятся городские очистные сооружения. Их уже давно надо модернизировать и обновлять, а для этого нужно расширить участок, отведенный под эти сооружения.

Обновление, напоминают в гордуме, предусмотрено Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2025 года.

- Сокращение сточных вод, кроме прочего, - одна из задач госпрограммы по улучшению экологического состояния притоков реки Волги. Так что реконструкция очистных необходима, - добавляют в думе. Депутаты одобрили проект, внесли соответствующие изменения, но окончательное решение примут 25 сентября на заседании гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU