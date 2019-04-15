2019-04-15T16:28:08+03:00
Экономика

На базе «Химпрома» в Волгограде запустят четыре вида производства

Новое предприятие даст городу семь тысяч рабочих мест
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Губернатор региона обсудил с инвестором перспективы развития промышленной площадки. Фото администрации ВО.Губернатор региона обсудил с инвестором перспективы развития промышленной площадки. Фото администрации ВО.
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Волгоградский «Химпром» уже в следующем - 2020 году - начнет оживать после долгого простоя. Запланирована масштабная реконструкция. Перспективы этого завода сегодня обсудили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководитель компании AEON Corporation — Роман Троценко.

- Сейчас мы занимаемся запуском четырех производств на основе «Химпрома». Первым этапом станет реализация российско-японского проекта по созданию современного производства метанола. Старт намечен на 2023 год. Параллельно будем возрождать и старые рентабельные производства - уже в первом квартале 2020 года планируем запустить выпуск ферросилиция на мощностях цеха карбида кальция. Другие цепочки планируют восстановить до 2022 года, - поделился планами Роман Троценко. - Второй и последующий этапы предполагают запуск газохимических и химических производств, образующих интегрированный кластер по выпуску продуктов для внутреннего и внешнего рынков. В частности, рассматривается возможность создания производства полиолефинов из метанола; перекиси водорода; поливинилхлорида и сульфата калия; 1,4-бутандиола и ряда других химических продуктов.

При этом инвесторы обещают, что на производстве будут соблюдаться самые высокие требования к защите экологии, с соблюдением правил промышленной безопасности и природоохранного законодательства РФ

- По предварительной оценке, новые производства на площадке «Химпрома» позволят создать до 7 тысяч рабочих мест, из них порядка 800 - на первом этапе, 200 - до конца 2019 года, - дополняют «КП-Волгоград» в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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