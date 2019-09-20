2019-09-20T13:12:45+03:00
Происшествия

За раздробленное лифтом бедро жительницы Астрахани ответит директор обслуживающей фирмы

Руководитель организации предстанет перед судом по уголовной статье за несоблюдение требований безопасности
Юлия Данильченко
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Несколько месяцев никто и не думал возбуждать уголовное дело после страшного случая: в Астрахани в сентябре 2018 года лифт резко закрылся, придавив женщину. Медики диагностировали «закрытый чрезвертельный перелом левой бедренной кости», а это тяжкий вред здоровью. Пока пострадавшая лечилась, все решили – это был несчастный случай. Но после восстановления астраханка решила добиваться справедливости и потребовала провести техническую экспертизу. И она показала: лифт был неисправен.

Тогда следователи возбудили уголовное дело за несоблюдение требований безопасности, собрали доказательства вины директора обслуживающей подъемники организации.

- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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