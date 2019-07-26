В Астрахани лифт дверями раздробил женщине бедро

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-26T15:58:08+03:00

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Казалось бы, лифт должен облегчать людям жизнь, но почему-то многие россияне боятся ними пользоваться. Почему? Да вот после таких историй, как приключилась в Астрахани. Там пенсионерка получила жуткие травмы после поездки на лифте. Долгие месяцы она провела в больнице, и только после выздоровления пошла по инстанциям в надежде наказать виновных.

Случилось это еще в сентябре 2018-го. Астраханка уже выходила из кабины лифта, как автоматически двери вдруг захлопнулись со страшной силой. Женщина оказалась зажата между створок. Пострадавшую сразу освободили. Однако удар был такой силы, что ей раздробило бедро.

Как установили после обследования медики у женщины закрытый чрезвертельный перелом левой бедренной кости. А это уже соответствует тяжкому вреду здоровью.

Поначалу все решили, что это был несчастный случай. Но как показала техническая экспертиза, двери лифта захлопнулись из-за его технической неисправности. Тогда следователи завели уголовное дело на директора специализированного предприятия, которое занимается обслуживанием данного подъемника.

- На основании заключений экспертиз завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, - уточняет "КП-Волгоград" начальник следственного отдела по Советскому району СУ СК по Астраханской области Дмитрий Николаев.

Кстати, это уже не первое ЧП с лифтом в Астрахани. Буквально в феврале этого года подъемник с людьми рухнул с третьего этажа в одной из новостроек. Только по счастливой случайности никто тогда не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU