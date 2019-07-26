2019-07-26T15:58:08+03:00
Происшествия

В Астрахани лифт дверями раздробил женщине бедро

На директора обслуживающей подъемники организации завели уголовное дело
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото из архива КП.Фото из архива КП.
Изменить размер текста:

Казалось бы, лифт должен облегчать людям жизнь, но почему-то многие россияне боятся ними пользоваться. Почему? Да вот после таких историй, как приключилась в Астрахани. Там пенсионерка получила жуткие травмы после поездки на лифте. Долгие месяцы она провела в больнице, и только после выздоровления пошла по инстанциям в надежде наказать виновных.

Случилось это еще в сентябре 2018-го. Астраханка уже выходила из кабины лифта, как автоматически двери вдруг захлопнулись со страшной силой. Женщина оказалась зажата между створок. Пострадавшую сразу освободили. Однако удар был такой силы, что ей раздробило бедро.

Как установили после обследования медики у женщины закрытый чрезвертельный перелом левой бедренной кости. А это уже соответствует тяжкому вреду здоровью.

Поначалу все решили, что это был несчастный случай. Но как показала техническая экспертиза, двери лифта захлопнулись из-за его технической неисправности. Тогда следователи завели уголовное дело на директора специализированного предприятия, которое занимается обслуживанием данного подъемника.

- На основании заключений экспертиз завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, - уточняет "КП-Волгоград" начальник следственного отдела по Советскому району СУ СК по Астраханской области Дмитрий Николаев.

Кстати, это уже не первое ЧП с лифтом в Астрахани. Буквально в феврале этого года подъемник с людьми рухнул с третьего этажа в одной из новостроек. Только по счастливой случайности никто тогда не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Астрахани полицейский придумал себе награду «За отвагу» и шесть лет получал за нее доплату
Довезти велосипед на ночной велопарад волгоградцы смогут бесплатно
Следствие об аресте двух крупных астраханских чиновников: Подрывали авторитет власти
Командующий ЮВО проверил, как Волгоград готов к военным сборам
В Волгограде подросток ограбил аптеку, чтобы помочь раненному другу
Салют на День ВМФ 2019 в Астрахани: когда начнется и где смотреть
В Астрахани подростки на детских надувных кругах пытались переплыть Волгу
Наказали за вспыльчивость: Лучший нападающий «Ротора» Анзор Саная пропустит три матча
При строительстве моста через Ахтубу нашли дефектов на 35 миллионов рублей
Мошеннице, обманывавшей стариков по телефону, дали три года тюрьмы
В Камышине в подъезде многоэтажки умерла 16-летняя школьница
В Волгограде откроют еще 12 ярмарок
Сообщать волгоградцам о ЧС будут через мобильное приложение
В Волгограде запойный алкоголик напал на продавщицу с ножом
В Астрахани прохожие избили семью за китайский фонарик
Житель Калуги устроил аварию с четырьмя пострадавшими на трассе в Волгоградской области
Минимальная зарплата в Волгоградской области поднялась до 13 тысяч 189 рублей
В Волгоградской области между районами построят новую магистраль
Водителю, спровоцировавшему смертельное ДТП с супружеской парой из Перми, грозит 15 лет тюрьмы
Волгоградец, убивший в ДТП трех друзей, отправится в колонию на 6 лет
Вечерняя электричка из Аэропорта изменяет расписание
В Волгограде сотрудник завода брал «откаты» с коммерсантов за удачные контракты
Волгоградские летчики будут бомбить мишени в Ростовской области
Куда пойти в День ВМФ в Астрахани 28 июля 2019: праздничные мероприятия
Волгоградца, "забывшего" на загрансчетах полмиллиарда рублей, отправили в колонию-поселение
В Волгограде на "Акварели" маршрутка 1с влетела в столб
Волгоградским многодетным семьям выделили 60 миллионов рублей на подготовку к школе
В Астрахани судят трех «бизнесменов», укравших 4 миллиона рублей на капремонте домов