Волгоградец забил пасынка до смерти из-за яблока

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-19T13:23:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградский областной суд 19 сентября вынес приговор 36-летнему жителю хутора Рябовка Алексеевского района. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

Все произошло в декабре 2018 года в небольшом селе. Трагедия разыгралась казалось бы в благополучной по сельским меркам семье. Местный житель женился на женщине с ребенком. Вскоре появились своих двое. Мужчина неплохо зарабатывал, жена сидела дома, присматривала за ребятами. Периодически глава семейства пил и бил детей, особенно пасынка. Он терроризировал мальчишку постоянно. Опека делала ему замечание, но он их игнорировал. В тот день волгоградец выпил пива. Старший помогал ему с домашними делами. Семилетний мальчишка взял со стола яблоко. Это и стало причиной злости отчима. Тот схватил первоклашку, стал бить его головой о дверной косяк. Остановился только тогда, когда ребенок перестал дышать. Супруга даже не попыталась помешать убивать собственного ребенка. Как говорят соседи, она была в полном подчинении у мужа. И уже позже, когда следователи с ней беседовали, она поддерживала версию мужа: ребенок нес дрова, споткнулся и упал, ударился и умер.

Следователи СУ СК по Волгоградской области смогли собрать неопровержимые доказательства виновности селянина.

Алексеевский районный суд вынес решение – 12,5 лет колонии строгого режима. Волгоградец может обжаловать приговор в оговоренные законом сроки, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU