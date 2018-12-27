Волгоградец избил семилетнего пасынка до смерти, потому что тот плохо колол дрова

СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-27T12:00:40+03:00

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Жуткое убийство произошло в Алексеевском районе на хуторе Рябовский. 35-летний мужчина избил сына своей сожительницы до смерти.

Новую жену Владимир привез на хутор в 2016 году. У женщины уже был ребенок, вскоре она родила одного, через год второго общих мальчишек. Мужчина работал слесарем, жена сидела с детьми. Мужчина своими руками построил дом. Но руки использовал не только для добрых дел. Он то и дело пускал их в ход, когда наказывал своего пасынка. Мальчишка схватывал за любую шалость или неповиновение.

- Жила семья хорошо по сельским меркам, - говорит глава хутора Михаил Важов. - Дом полная чаша. Владимир у нас был на особом контроле: в предыдущем браке он напоил пивом ребенка, за что его судили. Вроде даже обижал. Мы периодически проводили с ним беседы, проверяли, как живут: соседи сообщали, что мальчик то воду один носит с колонки, то в магазин идет за продуктами. Мы спрашивали у паренька, обижает ли его папа. Но тот все отрицал. Да и его жена уверяла, что все хорошо.

Правда, от женщины другого ответа вряд ли можно было ожидать. Она во всем слушалась мужа и свекровь, и слова не перечила.

25 декабря супруги отправили семилетнего пасынка колоть дрова. Когда мальчик вернулся домой с охапкой поленьев, отчим посчитал, что тот слишком мало работал. Он схватил мальчишку и стал бить его головой об стену. Когда сорвал злость, мальчик уже не дышал. 35-летний мужчина вызвал «скорую». Но реанимационные действия не дали результатов, мальчик уже был мертв.

Тем, кто оказался в тот день на месте ЧП, волгоградец объяснил, что сын, мол, принес домой дров и споткнулся, ударился и потерял сознание. Уже позже в разговоре со следователями он признается, что убил ребенка, правда, непреднамеренно – хотел только проучить.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 11 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

Кстати, его жена отрицает, что муж издевался над сыном, и продолжает его защищать. В семье еще двое маленьких детей. Теперь она будет воспитывать их без мужа-садиста.