2019-09-16T18:42:06+03:00
Происшествия

Огонь угрожал дачам: в Волгограде к вечеру потушили пожар в районе «Соснового бора»

Полдня спасатели боролись с огнем на территории нескольких десятков гектаров
Юлия Данильченко
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Спасателям удалось побороть стихию.Спасателям удалось побороть стихию.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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С обеда 16 сентября и до семи вечера сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области боролись с пожаром, который вспыхнул недалеко от «Соснового бора» в Дзержинском районе Волгограда. Лишь недавно в ведомстве отчитались: очаг возгорания локализован, опасность для людей и близлежащих дач миновала.

- По прибытию установлено горение смешанного леса, создалась угроза двум СНТ, в результате сильного порыва ветра площадь пожара увеличилась до нескольких десятков гектаров. Участие в тушении приняли более 30 единиц техники, более 140 человек личного состава. Тушение усложнялось сильными порывами ветра до 20 метров в секунду, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

В ведомстве отметили, что эвакуировать никого не пришлось. Вероятной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем, а усложнил ситуацию сильный ветер. ГУ МЧС в очередной раз напоминает о правилах безопасности:

- При возникновении предпосылок и фактов чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте в ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области по телефону – 101.

В Волгограде локализован пожар в Дзержинском районе..

ИСТОЧНИК KP.RU

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