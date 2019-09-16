Огонь угрожал дачам: в Волгограде к вечеру потушили пожар в районе «Соснового бора»

СЕГОДНЯ 18:36 2019-09-16T18:42:06+03:00

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С обеда 16 сентября и до семи вечера сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области боролись с пожаром, который вспыхнул недалеко от «Соснового бора» в Дзержинском районе Волгограда. Лишь недавно в ведомстве отчитались: очаг возгорания локализован, опасность для людей и близлежащих дач миновала.

- По прибытию установлено горение смешанного леса, создалась угроза двум СНТ, в результате сильного порыва ветра площадь пожара увеличилась до нескольких десятков гектаров. Участие в тушении приняли более 30 единиц техники, более 140 человек личного состава. Тушение усложнялось сильными порывами ветра до 20 метров в секунду, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

В ведомстве отметили, что эвакуировать никого не пришлось. Вероятной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем, а усложнил ситуацию сильный ветер. ГУ МЧС в очередной раз напоминает о правилах безопасности:

- При возникновении предпосылок и фактов чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте в ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области по телефону – 101.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/732393" frameborder="0"></iframe> В Волгограде локализован пожар в Дзержинском районе..

ИСТОЧНИК KP.RU