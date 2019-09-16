2019-09-16T14:26:33+03:00
Происшествия

Директор МУПа пойдет под суд за неработающую канализацию

В Волгоградской области руководителя муниципального предприятия обвиняют в подделке документов и присвоении платежей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Руководителя предприятия будут судить по двум статьям.Руководителя предприятия будут судить по двум статьям.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммунального МУПа. Мужчина оставил жителей Быковского района Волгоградской области без канализации и растратил платежи от населения. Его обвиняют в служебном подлоге и растрате с использованием служебного положения. Дело передано на рассмотрение в суд.

По данным следствия, в августе 2017 года сельская администрация заключила контракт с муниципальным предприятием на ремонт и замену канализации жилого дома, в котором когда-то был фельдшерско-акушерский пункт. Но директор МУПа решил не делать ремонт под заброшенным помещением медучреждения. Он составил подложный акт, согласно которому все работы были выполнены в полном объеме, и получил за них 50 тысяч рублей. Но вскоре обман всплыл в буквальном смысле - жильцы вновь столкнулись с неработающей канализацией.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном СУ СКР, строительно-техническая экспертиза показала, что ремонт в доме сделали всего на 10 тысяч. Остальные деньги директор потратил на нужды предприятия. Пока шла проверка, всплыло и другое преступление - в течение года директор присваивал платежи за работу ассенизаторской машины. Его «дополнительный заработок» составил почти 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградские депутаты на первом заседании должны решить судьбу больницы возле ВолГУ
В Волгоградской области дополнительно отремонтируют 52 дороги
В Волгограде в районе «Соснового бора» горит сухая трава
В «Роторе» два новых тренера
Астраханец приятной наружности обчистил даму, пока она была в душе
В Казахстан пытались переправить 44 килограмма черной икры
Волгоградских военнослужащих научили расслабляться и релаксировать
Под Волгоградом из-за неуступчивого водителя в больницу попали две девочки
В Волжском "семерка" без водителя сбил двух 17-летних пешеходов
С начала года волгоградцы проели в кафе и ресторанах почти 10 миллиардов рублей
В Астрахани будут судить семерых уклонистов
Волгоградцев приглашают на ярмарку животных «Дорога домой»
Волгоградцев ждет теплая погода с ветром и кратковременными дождями
Проект «Первая улица Мира» посетили более 25 тысяч волгоградцев
В Астрахани заключенный напал на замначальника охраны