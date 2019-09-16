Директор МУПа пойдет под суд за неработающую канализацию

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-16T14:26:33+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммунального МУПа. Мужчина оставил жителей Быковского района Волгоградской области без канализации и растратил платежи от населения. Его обвиняют в служебном подлоге и растрате с использованием служебного положения. Дело передано на рассмотрение в суд.

По данным следствия, в августе 2017 года сельская администрация заключила контракт с муниципальным предприятием на ремонт и замену канализации жилого дома, в котором когда-то был фельдшерско-акушерский пункт. Но директор МУПа решил не делать ремонт под заброшенным помещением медучреждения. Он составил подложный акт, согласно которому все работы были выполнены в полном объеме, и получил за них 50 тысяч рублей. Но вскоре обман всплыл в буквальном смысле - жильцы вновь столкнулись с неработающей канализацией.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном СУ СКР, строительно-техническая экспертиза показала, что ремонт в доме сделали всего на 10 тысяч. Остальные деньги директор потратил на нужды предприятия. Пока шла проверка, всплыло и другое преступление - в течение года директор присваивал платежи за работу ассенизаторской машины. Его «дополнительный заработок» составил почти 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU