Волгоградские депутаты на первом заседании должны решить судьбу больницы возле ВолГУ

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-16T16:28:53+03:00

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Внимание к первому заседанию городской думы Волгограда будет явно выше, чем обычно. Осеннюю сессию наши законотворцы начнут с обсуждения важного вопроса - разрешить или запретить строить детскую больницу на склоне у ВолГУ.

Казалось бы, какая негативная реакция может быть на строительство детской больницы? Но из-за строительства областного многопрофильного медучреждения возле университета этим летом разгорелись очень горячие споры. Многих возмутило, что у вуза забирают часть земли, которую научное сообщество мечтало облагородить и разбить там парк.

Хотя претендовал на тот участок не только вуз. Территория относится к общественно-деловой зоне специализированных объектов научного и учебного назначения. До того, как на общественных слушаниях поменяли назначение земли, здесь допускалось даже строительство многоквартирных домов. То есть в любой момент на ней могли появиться многоэтажки или торговый центр. И такие попытки застроить территорию были.

Но мнение горожан в итоге оказалось на стороне больницы. На общественных слушаниях волгоградцы одобрили перевод земли в зону специализированных объектов здравоохранения и социальной защиты. За этот вариант поступило больше подписей, хотя сторонники сквера тоже активно призывали голосовать против больницы.

- Порядка 85 процентов жителей Волгограда, обратившихся в администрацию города по рассматриваемому проекту, поддержали инициативу строительства многопрофильной детской больницы, - напоминает председатель комитета по землепользованию и градостроительству Волгоградской городской Думы Геннадий Кузнецов.

Теперь, чтобы строительство больницы состоялось (а под это выделают федеральные средства) осталось сказать «да» городским депутатам. Они примут решение на заседании Гордумы 25 сентября.

- Строительство нового медицинского учреждения рядом с перинатальным центром и кардиологическим центром усилит медицинский кластер в Советском районе – многопрофильная детская больница будет включать в себя несколько отделений, консультативно-диагностическую поликлинику, стационар. Маленькие пациенты со всего региона смогут получать помощь в одном учреждении. Думаю, у этого проекта просто не может быть противников, - прокомментировал заместитель председателя Волгоградской городской Думы, депутат по Советскому району Андрей Гимбатов.

Кстати, по проекту сделают не только здание, но и облагородят прилегающую территорию площадью шесть гектаров: высадят деревья и кустарник, сделают дорожки для прогулок. И вряд ли муниципалитет без федерального участия смог бы это осилить.

ИСТОЧНИК KP.RU