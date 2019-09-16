2019-09-16T13:27:35+03:00
Спорт

В «Роторе» два новых тренера

Тренерский штаб волгоградского футбольного клуба пополнили Валерий Алескаров и Тарас Тризна
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Тренерская скамейка волгоградского «Ротора» пустовала неделю.Тренерская скамейка волгоградского «Ротора» пустовала неделю.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Тренерская скамейка волгоградского «Ротора» пустовала неделю и вот в понедельник, 16 сентября, клуб сообщил об обновлении тренерского штаба. Старшим тренером вместо Павла Могилевского отныне будет Тарас Тризна, тренером вратарей стал Валерий Алескаров.

Напомним, к матчу с воронежским «Факелом» главный тренер Игорь Меньщиков готовил футболистов «Ротора» в гордом одиночестве. Павла Могилевского и тренерский штаб отправили в отставку после череды проигрышей «Чайке», «Торпедо» и «Шиннику», которым предшествовала серия победных матчей.

После победы над «Факелом», волгоградский «Ротор» с 25-ю очками закрепился на третьей строке турнирной таблицы Олимп - Первенства ФНЛ и пока не растерял шансы выйти в этом сезоне в Премьер-Лигу.

- Последние дни были тяжелыми: клуб покинул почти весь тренерский состав, за два дня до матча я остался один, в какой-то день вратари у нас занимались сами. Но мы подберем новых тренеров, и все наладится, - поделился с журналистами Меньщиков после матча.

Фото: СК "Ротор"

Фото: СК "Ротор"

ИЗ ДОСЬЕ

Валерий Владимирович Алескаров: 48 лет, в свое время играл за нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Рубин». Работал тренером вратарей в «Нефтехимике» и ФК «Муром».

Тарас Борисович Тризна: 53 года. Играл в «Тракторе» (Павлодар), «Динамо» (Ирпень), «Экибастузце», «Носте», «Газовике-Газпром», «Энергии» (Чайковский), «Волге» (Ульяновск) и «Мангыстау». С 2003 по 2005 годы работал тренером «Газовика-Газпром». С 2007 по 2009-й был главным тренером дубля «СОЮЗ-Газпрома», с 2011 года - в клубе «Зенит-Ижевск», где работал с Игорем Меньщиковым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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