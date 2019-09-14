Победа: «Ротор» обыграл «Факел» на «Волгоград Арене»

В свете последних событий (напомним, накануне руководство «Ротора» уволило старшего тренера команды Павла Могилевского) волгоградцы ждали, что матч 13-го тура Олимп-Первенство ФНЛ с ФК «Факел» будет проходить под давлением «Ротора». К тому же соперник несильный - аутсайдер турнира. И сегодня, 14 сентября, вся «Волгоград Арена» ждала от сине-голубых жесткого и креативного футбола. Казалось, волгоградцы должны рвать и метать после последних неудач. Но в первом тайте игра была такой осторожной и вялой, что даже соперники не ожидали.

Волгоградцы вне зависимости от званий, положений и статосув одинаково поддерживают свою команду.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Несмотря на давление, которое повисло над «Ротором», «Волгоград Арена» гудела от фанатской любви. В то время, как тренерская скамья была пустой. Остался только Игорь Меньщиков, который до этого фиктивно исполнял обязанности главного тренера, и теперь «отдувается» за всех.

Накануне матча руководство уволило треренский состав. Игра прошлла при пустях тренерских скамейках.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Такой настрой сказался и на игре команды. Весь первый тайм сине-голубые осторожничали. Да, создали пару полумоментов, провели пару атак, да, пытались. Но все же самый опасный момент в первом тайме создали не воллгоградцы, а соперники из Воронежа. На 20-й минуте капитан «Факела» Воробьев получил мяч со штрафного и пробил низом в угол. Спасла волгоградцев штанга. На перерыв ушли с нулевым счетом.

Волгоградцы - самые преданные болельщики. Сегодня было 23 тысячи зрителей.Фото: Екатерина СИМОХИНА

После перерыва «Ротор» будто подменили. На поле появились волгоградские «любимцы» - Анзор Саная и Мухаммад Султонов. И волгоградцы наконец-то увидели желание команды драться за победу.

Во втором тайме воллгоградцы зажгли: причем все - и футболисты, и фанаты.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже на 61-й минуте Олег Алейник за малым не открыл счет. Но мяч лишь притерся об штангу. А вот Султонов завершил начатое: на 66-й минуте после подачи Ткачука и переправил головой мяч в сетку соперника. Поначалу, арбитр, усмотрев офсайт у Саная, не засчитал гол, но после совещания с лайнсменами указал на центр поля. Счет стал 1-0.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/732100" frameborder="0"></iframe> "Ротор" вырвал победу у "Факела: 2-0.Екатерина СИМОХИНА

А уже через восемь минут - на Байрыев увеличивает отрыв сине-голубых. Капитан «Ротора» буквально вколотил мяч головой в ворота воронежцев, поставив на этом жирную точку в игре: 2-0!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/732098" frameborder="0"></iframe> Победа! Ротор - Факел 2:0.Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы все-таки прервали свою серию неудач и ушли с поля под аплодисменты трибун.

Сине-голлубые таки прервали свою серию неудач, фортуна вновь улыбнулась волгоградцам.Фото: Екатерина СИМОХИНА

СКАЗАНО

Главный тренер волгоградского «Ротора», Игорь Меньщиков:

- Да, на нас давил груз ответственности, результат давил, очень тяжело было психологически, но ребята справились. Были ошибки, были и удасные моменты. Но на данном этапе для нас все-таки результат был важнее, чем качество игры. И я всех поздравляю с победой!

- Как вы готовили игроков к матчу, когда ушли все тренера?

- Последние дни были тяжелыми: клуб покинул почти весь тренерский состав, за два дня до матча я остался один, в какой-то день вратари у нас занимались сами. Конечно, как вы понимаете изменить что-то за эти 1-3 дня нереально. Но мы подберем новых тренеров, и все наладится. Уже в понедельник в клуб придут новые специалисты.

- На что сделаете упор, какие изъяны будете исправлять в первую очередь в команде?

- Ну, наверно, хотелось бы увидеть больше агрессии на домашних матчах, больше скоростных атак, давления… Конечно, у нас болельщики избалованные большим футболом нашей команды 90-х, но мы будем стараться и тянуться к этому уровню.

СТАТИСТИКА МАТЧА

«Ротор» — «Факел» — 2:0 (0:0) «Ротор»: Нестеренко, Ненахов, Байрыев (к), Хомуха, Пискунов, Ткачук (Николаев, 90+3), Горбунов (Султонов, 59), Фатуллаев, Алейник, Песегов (Саная, 64), Муллин (Попов, 72).

«Факел»: Бучнев, Смирнов (Микушин, 88), Хайманов, Красильниченко (Черевко, 89), Петрусев (Дмитриев, 85), Мазуров (Коробкин, 85), Воробьев (к), Косянчук, Мастерной, Корян (Букия, 83), Яковлев.

Голы: Ненахов, 70; Байрыев, 75.

Предупреждения: Хомуха, 37; Фатуллаев, 51; Пискунов, 65; Попов, 82 — Петрусев, 37; Корян, 69; Мастерной, 78.

Главный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар) Первый помощник — Дмитрий Сафьян (Москва) Второй помощник — Андрей Болотенков (Москва) Резервный — Денис Петров (Астрахань) Инспектор матча — Алексей Монахов (Москва) Делегат– Сергей Бондарь (Московская область).

Фото в группы ФНЛ.

Следующий матч состоится 21 сентября 2019 года. В рамках 14-го тура Олимп-Первенство ФНЛ сыграем в Калининграде с ФК "Балтика".