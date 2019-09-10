2019-09-10T13:46:51+03:00
Происшествия

Влетел под фуру: на трассе Волгоград-Астрахань погиб 20-летний водитель «Лады»

Спасателям пришлось разрезать легковушку, чтобы достать тело парня [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Все, что осталось от "Лады" после ДТП. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Все, что осталось от "Лады" после ДТП. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Еще одна жуткая авария произошла на трассе Волгоград-Астрахань. Вторая за ночь 10 сентября. В одном ДТП в Новониколаевском районе серьезно пострадали шесть человек, в другом - на территории Астраханской области - погиб 20-летний парень. Его тело буквально вырезали спасатели из груды металла, в которую превратилась его «Лада».

Водитель легковушки скончался на месте ДТП. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Водитель легковушки скончался на месте ДТП. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Случилась эта авария на 106-м километре трассы примерно в 00.10 по местному времени. Парень мчался на своей «Ладе» девяносто девятой модели, и то ли заснул за рулем, то ли отвлекся, но он на полной скорости влетел в фуру «Volvo» с полуприцепом, которая стояла на припаркованная на обочине дороги.

Жуткое ДТП на трассе Волгоград-Астрахань: Лада влетела под фуру.

В сеть попало видео смертельной аварии. Видно как легковушка врезается в грузовик на большой скорости. Машина почти полностью «ушла» под большегруз.

- За рулем «Лады» был 20-летний житель Знаменска. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии. По данному факту следственным отделом ОМВД России по Ахтубинскому району Астраханской области проводится процессуальная проверка, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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