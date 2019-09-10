Влетел под фуру: на трассе Волгоград-Астрахань погиб 20-летний водитель «Лады»

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-10T13:46:51+03:00

Все, что осталось от "Лады" после ДТП. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

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Еще одна жуткая авария произошла на трассе Волгоград-Астрахань. Вторая за ночь 10 сентября. В одном ДТП в Новониколаевском районе серьезно пострадали шесть человек, в другом - на территории Астраханской области - погиб 20-летний парень. Его тело буквально вырезали спасатели из груды металла, в которую превратилась его «Лада».

Водитель легковушки скончался на месте ДТП. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Случилась эта авария на 106-м километре трассы примерно в 00.10 по местному времени. Парень мчался на своей «Ладе» девяносто девятой модели, и то ли заснул за рулем, то ли отвлекся, но он на полной скорости влетел в фуру «Volvo» с полуприцепом, которая стояла на припаркованная на обочине дороги.

Жуткое ДТП на трассе Волгоград-Астрахань: Лада влетела под фуру.

В сеть попало видео смертельной аварии. Видно как легковушка врезается в грузовик на большой скорости. Машина почти полностью «ушла» под большегруз.

- За рулем «Лады» был 20-летний житель Знаменска. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии. По данному факту следственным отделом ОМВД России по Ахтубинскому району Астраханской области проводится процессуальная проверка, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU