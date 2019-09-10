2019-09-10T10:08:35+03:00
Происшествия

Лихач из Дагестана устроил на трассе аварию с шестью пострадавшими

Он пошел на обгон
Екатерина МАЛИНИНА
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Всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.Всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Самые тяжелые последствия у аварий, где один из водителей идет на обгон. Еще одно из подтверждений – ДТП на трассе Астрахань-Волгоград (Р22). 29-летний житель республики Дагестан вместе с двумя 30-летними друзьями мчались в сторону Волгограда. Автодорога «Каспий» на этом участке почти идеальна. Так что средняя скорость обычно выше 110 километров. Но мужчина очень торопился, поэтому решился на обгон. около половины третьего ночи он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приорой». За рулем русского авто был 54 летний мужчина. В результате аварии пострадали шесть человек. Оба водителя, две пассажирка иномарки и две пассажирки ВАЗа. Всех шестерых отвезли в больницу. У них серьезные травмы.

Сейчас сотрудники ГИБДД изучают обстоятельства аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Всего за сутки в Волгоградской области произошло около 20 аварий с тяжелыми последствиями. Один человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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