Поехали: в Городище пустили движение по мосту через Мечетку
Многие жители Городища 30 апреля могут устроить себе праздничный ужин. Открытие моста для них сегодня почти как национальный праздник. За полтора года мучений они намотали столько километров и измотали столько нервов, что впору открывать шампанское. 30 апреля 2019 года по мосту через реку Мечетка снова поехали автомобили. По этому случаю местные власти даже устроили праздник – проезд ретроавтомобиля, красная ленточка, музыка, шары и дети с ветеранами… Конечно, все это время недовольство жителей приходилось выслушивать сотрудникам местной администрации.
Первым по вновь открывшемуся мосту проехал почетный житель Городища на раритетной Волге.Фото: Екатерина СИМОХИНА
БЕСХОЗНЫЙ МОСТ
Недовольство людей понять можно. Мост закрыли не в один прекрасный день. О том, что он в аварийном состоянии и требует ремонта, все знали. И прокуратура об этом чиновникам напоминала постоянно. Но все как всегда тянули до последнего. Выяснилось, что мост не стоит на балансе ни у района, ни у поселка, ни у области. За его состояние просто никто не отвечал. Поэтому его просто закрыли и все.
Закрыли в октябре 2017. Поселок оказался разделенным на две части. Водителям пришлось кататься в объезд , наматывали лишние круги и автобусы, и маршрутки. На ремонт моста нужно было 30 миллионов, о чем глава района Эдуард Кривов писал письма в разные комитеты областной администрации. В бюджете района денег не было, из области никто не отвечал, хотя и проект реконструкции моста через Мечетку был у чиновников на руках.
С октября 2017-го по июль 2018-го мост просто стоял заброшенным и закрытым. В июле в Городище побывал губернатор, и заявил, что об этом объекте и мучениях жителей слышит впервые. Распорядился найти деньги, объявить конкурс на поиск подрядчика. Только в зиму 2018-го рабочие зашли на объект. Андрей Бочаров поставил задачу открыть мост в Городище к маю 2019-го. Уложились.
ЧТО СДЕЛАЛИ?
К началу ремонта износ конструкций составлял больше 70 %. Пришлось разбирать мостовое полотно и сопряжения. По словам подрядчика, рабочие подняли пролетные строения и установили на новые опорные части, сделали сопряжение, водоотводные лотки и стоки, лестничные сходы, отремонтировали пролетные строения и опоры. Ну и, конечно, уложили новое дорожное полотно и сделали тротуары не только на мосту, но и на подъездных дорогах.
Рабочие укрепили пролеты и опоры, сделали новое сопряжение и водоотвод.Фото: Екатерина СИМОХИНА
- Сейчас подрядная организация выполнила все работы, предусмотренные проектной документацией, обновила подъезды к мосту, - рассказывает заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгоградской области Аркадий Галаев. - Весь комплекс работ, предусмотренный проектом, подрядчик выполнил четко в срок, как и было поручено губернатором. Сейчас мост обрел хозяина. Им является администрация Городищенского района. И, надеемся, в дальнейшем он будет поддерживаться в работоспособном нормативном состоянии. Заложены будут средства на его содержание.
Отремонтировали и подъездную дорогу к мосту.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Кстати, ни губернатор, ни глава «транспортного цеха» Анатолий Васильев на открытие не приехали. Они проверили готовность моста накануне.
- Безусловно, это центральный въезд и тот путь, по которому максимально удобно жителям приезжать и выезжать из поселка. Конечно, люди ждали, ждали и возмущались, было много обращений по поводу того, ну когда же откроют мост, - делится районный глава Эдуард Кривов. – Сегодня это один из элементов, который открывается в Городище. У нас ремонтируют и другие объекты - заканчиваем благоустройство Аллеи Чуйкова, завершаем реконструкцию пристройки к детской музыкальной школе, завершим ремонт трибуны на стадионе «Урожай».
ИСТОЧНИК KP.RU