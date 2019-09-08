2019-09-08T13:33:08+03:00
Общество

Травка зеленеет, солнышко блестит: газон «Волгоград арены» выжил после концерта Шнура

Покрытие сняли, а поле полили
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина МАЛИНИНА
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Газон поливают постоянно: поле готово к очередной игре.Газон поливают постоянно: поле готово к очередной игре.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Больше 40 тысяч человек пришли на концерт группировки «Ленинград» в Волгограде 6 сентября. Причем часть из них расположились на футбольном поле. Билеты на танцпол и фанзону были одними из самых популярных. Чтобы газон не пострадал от такой толпы, к концерту специалисты подготовились. Накрыли поле специальным покрытием, которое должно было уберечь траву. Кстати, через него поле поливали все эти дни. И на стадион из напитков разрешали проносить только воду. Если бы кто-то на пол уронил колу или другой напиток, газону такое "удобрение" точно бы не понравилось.

Трава уже успела восстановиться после нашествия фанатов Шнура. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Трава уже успела восстановиться после нашествия фанатов Шнура.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Когда под заводные песни Шнура в едином порыве скакали тысячи человек, казалось, что газону "каюк". И играть роторовцам на ободранном поле. Но, о чудо! Травка лишь чуть помялась. Уже на следующий день специалисты сняли покрытие и убедились, что ничего страшного не случилось, как и обещали волгоградцам. Сейчас газон поливают, и стадион ждет очередной игры Ротора с Факелом 14 сентября этого года. Билеты на матч уже продаются в интернете и в кассах.

На стадион пришли 40 тысяч человек. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На стадион пришли 40 тысяч человек.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Поле "Волгоград Арены" выжило после концерта "Ленинграда".Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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