Полный отрыв: Шнуров собрал почти полсотни тысяч фанатов на «Волгоград Арене»
Такого числа зрителей и такого драйва «Волгоград Арена» не видела даже на матчах Чемпионата мира по футболу в 2018-м. Сергей Шнуров и группа «Ленинград» сделали 6 сентября 2019-го невозможное: на стадионе было не менее полсотни тысяч зрителей. А точнее - 40254 человека. Все было «Ленинград»!
На стадионе негде было яблоку упасть.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Вереницы людей потянулись к стадиону еще за несколько часов до концерта. Транспорт в центр ехал битком. Спасали только дополнительные электрички, которые по такому случаю пустили на Мамаев курган.
Концерт начался с небольшим опозданием. Чтобы фанаты не скучали, на разогрев публики вышел питерский коллектив барабанщиков Drum Time.
Волгоградцев перед выступлением Сергея Шнурова разогревали питерские барабанщики.Екатерина СИМОХИНА
Зажгли так, что когда на сцену весь в белом вышел Сергей Шнуров, волгоградцы уже были в драйвовом азарте.
Стадион "улетал" в музыкальном "угаре".Фото: Екатерина СИМОХИНА
И он запел: «www. Ленинград. www точка.ру». Тысячи фанатов взорвались в едином порыве. Казалось, что танцует весь стадион вместе с конструкциями.
"Ленинград" зажигает в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА
И тут Шнур ударил с "тяжелой артиллерии": "В Питере пить...", а затем "Лабутены". Звук, конечно, на стадионе был далеко не концертный, но безумный музыкальный "угар", присущий выступлениям группы "Ленинград", затмил даже эти недочеты.
Шнуров сразу начал с "тяжелой артиллерии" - "В Питере пить" и "Лабутены".Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА
Чтобы всем было видно и слышно на стадионе смонтировали сразу несколько огромных экранов. Да и сама сцена оформлена так, будто группа играет во дворе многоэтажек. Разве что оранжевый жираф немного "выбивается" из темы.
Сергей Шнуров в отличной форме - зажигал весь концерт!Фото: Екатерина СИМОХИНА
Подпевают Шнурову прекрасные девушки-зажигалочки, разодетые в блестящие наряды. Впрочем, волгоградцы тоже "не лыком шиты": они, конечно пришли не в ах...х штанах, но зато в не менее "прекрасных" шубах.
Среди волгоградцев тоже есть эпатажные товарищи.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Музыкальное шоу отработано до мелочей.
К сожалению, видео с концерта в нашем материале будет немного - Роскомнадзор просто не пропустит такое нецензурное исполнение в массы. Зато, судя по восторженным крикам зрителей танцпола на песню "Дорожная", волгоградцам и "понаехавшим" репертуар "Ленинграда" очень даже по душе. Казалось, что каждый присутствующий знает дословно каждую песню Сергей Шнурова и стадион буквально сливался со сценой в музыкальном экстазе.
"Все включили фонарики на телефонах? А ты чего такая грустная стоишь? Что телефон спи... украли? - шутит артист даже в перерывах между песнями.
Все звезды сошлись на "Воллгоград Арене".Фото: Екатерина СИМОХИНА
Концерт длился два часа. Довольными остались все. Волгоградцы благодарили Сергея Шнурова, а певец - за "взаимную любовь".
"Спасибо, что в эти последние тёплые дни нашли время, а главное деньги, прийти послушать нашу ...ню", - как умеет благодарит зрителей лидер группы "Ленинград".
А на прощанье напомнил волгоградцам о грядущих выборах.
- Тут выборы на днях. Я о них одной строкой - "Выборы, выборы, кандидаты - ..."
ИСТОЧНИК KP.RU