Полный отрыв: Шнуров собрал почти полсотни тысяч фанатов на «Волгоград Арене»

Такого числа зрителей и такого драйва «Волгоград Арена» не видела даже на матчах Чемпионата мира по футболу в 2018-м. Сергей Шнуров и группа «Ленинград» сделали 6 сентября 2019-го невозможное: на стадионе было не менее полсотни тысяч зрителей. А точнее - 40254 человека. Все было «Ленинград»!

На стадионе негде было яблоку упасть.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вереницы людей потянулись к стадиону еще за несколько часов до концерта. Транспорт в центр ехал битком. Спасали только дополнительные электрички, которые по такому случаю пустили на Мамаев курган.

Концерт начался с небольшим опозданием. Чтобы фанаты не скучали, на разогрев публики вышел питерский коллектив барабанщиков Drum Time.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/730578" frameborder="0"></iframe> Волгоградцев перед выступлением Сергея Шнурова разогревали питерские барабанщики.Екатерина СИМОХИНА

Зажгли так, что когда на сцену весь в белом вышел Сергей Шнуров, волгоградцы уже были в драйвовом азарте.

Стадион "улетал" в музыкальном "угаре".Фото: Екатерина СИМОХИНА

И он запел: «www. Ленинград. www точка.ру». Тысячи фанатов взорвались в едином порыве. Казалось, что танцует весь стадион вместе с конструкциями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/730579" frameborder="0"></iframe> "Ленинград" зажигает в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА

И тут Шнур ударил с "тяжелой артиллерии": "В Питере пить...", а затем "Лабутены". Звук, конечно, на стадионе был далеко не концертный, но безумный музыкальный "угар", присущий выступлениям группы "Ленинград", затмил даже эти недочеты.

Шнуров сразу начал с "тяжелой артиллерии" - "В Питере пить" и "Лабутены".Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

Чтобы всем было видно и слышно на стадионе смонтировали сразу несколько огромных экранов. Да и сама сцена оформлена так, будто группа играет во дворе многоэтажек. Разве что оранжевый жираф немного "выбивается" из темы.

Сергей Шнуров в отличной форме - зажигал весь концерт!Фото: Екатерина СИМОХИНА

Подпевают Шнурову прекрасные девушки-зажигалочки, разодетые в блестящие наряды. Впрочем, волгоградцы тоже "не лыком шиты": они, конечно пришли не в ах...х штанах, но зато в не менее "прекрасных" шубах.

Среди волгоградцев тоже есть эпатажные товарищи.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Музыкальное шоу отработано до мелочей.

К сожалению, видео с концерта в нашем материале будет немного - Роскомнадзор просто не пропустит такое нецензурное исполнение в массы. Зато, судя по восторженным крикам зрителей танцпола на песню "Дорожная", волгоградцам и "понаехавшим" репертуар "Ленинграда" очень даже по душе. Казалось, что каждый присутствующий знает дословно каждую песню Сергей Шнурова и стадион буквально сливался со сценой в музыкальном экстазе.

"Все включили фонарики на телефонах? А ты чего такая грустная стоишь? Что телефон спи... украли? - шутит артист даже в перерывах между песнями.

Все звезды сошлись на "Воллгоград Арене".Фото: Екатерина СИМОХИНА

Концерт длился два часа. Довольными остались все. Волгоградцы благодарили Сергея Шнурова, а певец - за "взаимную любовь".

"Спасибо, что в эти последние тёплые дни нашли время, а главное деньги, прийти послушать нашу ...ню", - как умеет благодарит зрителей лидер группы "Ленинград".

А на прощанье напомнил волгоградцам о грядущих выборах.

- Тут выборы на днях. Я о них одной строкой - "Выборы, выборы, кандидаты - ..."