2019-09-03T15:46:55+03:00
Общество

В Волгограде на проект энергоснабжения скоростного трамвая потратят 62 миллиона рублей

МУП «Метроэлектротранс» планирует полностью обновить кабели и тяговые подстанции
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Планируют заменить 13 километров кабеля на "скоростной "ветке".Планируют заменить 13 километров кабеля на "скоростной "ветке".Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

На сайте Ростендер появился еще один лот от МУП «Метроэлектротранс»: предприятие ищет подрядчика, который подготовит проект полного обновления системы энергоснабжения скоростной линии трамвая в Волгограде. На этот проект планируют потратить 61,9 миллиона рублей.

Напомним, ранее объявили аукцион на разработку проекта капитального ремонта путей и контактной сети, за который отдадут подрядчику 36 миллионов рублей. Итого - почти сто миллионов только на проекты.

Проект обновления системы энергоснабжения должен быть готов к марту 2020 года.

Подрядчик, который выиграет конкурс, должен просчитать полное обновление всех конструктивных элементов системы. В частности, планируют заменить 13,9 километров кабельных линий (и 11 км - подземных), заменить питающие воздушные линии, и провести реконструкцию тяговых подстанций №2, 4, 12 и 13.

Подрядчика, который займется проектом, должны выбрать до 12 сентября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Астрахани мужчина пришел в суд с марихуаной в кармане
Свалка, асфальтный завод и полыхающий камыш: в Астрахани нашли причины едкой гари
Среди волгоградских пенсионеров женщин в два раза больше, чем мужчин
Сто контрактников месяц учились выживать под Волгоградом
В Волгограде алчных женщин меньше, чем в Ростове или Краснодаре
Прививочная кампания против гриппа в Волгограде стартует с 4 сентября
Новую маршрутку №1А пустят в Волгограде
В Волгограде инспектор Росрыболовства вымогал «дань» у бизнесмена за туалеты у водоема
Под Волгоградом пьяный сосед пытался зарезать и ограбить пенсионерку
Бизнесмен из Волгограда заплатит полмиллиона за попытку подкупить полицейского
Волгоградец вынес из квартиры астраханца 34 миллиона рублей
Олег Веретенников «списал» поражения «Ротор-2» на неопытных игроков
Врача-терапевта будут судить за липовые справки водителям
Спортивный кластер создадут на базе стадиона Логинова в Волжском
Два УАЗа с туристами столкнулись по дороге к озеру Баскунчак
Лучшие волгоградские учителя получат гранты от губернатора
Четвертый размер: волгоградки оказались обладателями одних из самых пышных форм в стране
Подготовка к переписи: сотрудники Волгоградстата обойдут дома и улицы
Под Волгоградом студент техникума в драке убил мужчину