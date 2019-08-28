2019-08-28T14:53:27+03:00
Общество

Волгоград выделит 36 миллионов рублей на проект капремонта ветки скоростного трамвая

В планах полностью обновить 20 километров трамвайного пути
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На участке от ТКР "Европа Сити Молл" до площади Дзержинского планируют полностью заменить трамвайные пути и контактную сеть.На участке от ТКР "Европа Сити Молл" до площади Дзержинского планируют полностью заменить трамвайные пути и контактную сеть.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Уже три десятка лет в Волгограде существует уникальная скоростная ветка трамвая - «СТ». За эти годы она претерпела множество изменений, но вот капитально не ремонтировалась ни разу. И вот хорошая новость: в Волгограде готовятся полностью обновить эти трамвайные пути. На сайте Госзакупок ищут подрядчика, который возьмется разработать проект на капитальный ремонт путевого хозяйства и контактной сети скоростного трамвая.

Как пояснили "КП-Волгоград" в мэрии, в ближайшем будущем власти намерены полностью модернизировать трамвайное сообщение. Но, прежде, чем закупить современные вагоны нового поколения для них надо создать новую инфраструктуру. С этого и начнут.

О том, что в Волгограде намерены совершенствовать трамвайное сообщение, впервые заговорил в феврале этого года депутат Госдумы Евгений Москвичев. На заседании регионального парламента он рассказал о планах отдать волгоградский трамвай в частные руки.

«Мы хотим, чтобы инфраструктура была государственная, а трамвай был частным. Наша задача - провести реконструкцию трамвайных путей, выполнить ремонт и строительство новых трамвайных станций, которым уже по 40 лет. Уже точно известно, что Волгоград получит на это полмиллиарда рублей. Причем к государственным деньгам добавятся бизнес-вложения», - ошарашил тогда волгоградцев депутат.

А его идеи, между тем, начинают превращаться в жизнь. Согласно документации, представленной на сайте Госзакупок, капитально отремонтировать намерены 20 километров на скоростной ветке - от площади Дзержинского до улицы Землянской (где у ТРК «Европа Сити Молл» находится разворотное кольцо). В планах: полностью обновить пути (рельсы, шпалы и насыпи) и контактную сеть, а также автоматическую локомотивную сигнализацию с регулированием скорости. В жилой зоне предусмотреть покрытие с шумозащитой и виброзащитой. На перекрестках (переездах) и пешеходных переходах через трамвайные пути предусмотреть верхнее покрытие из резинокордового покрытия и восстановить ограждения. Кроме того, планируется провести капитальный ремонт системы водоотведения (в том числе насосного оборудования) на участке в транспортном тоннеле скоростного трамвая в Краснооктябрьском районе Волгограда ( у завода «Красный Октябрь»).

Заказчиком проекта выступает МУП «Метроэлектротранс». И выделяют на проект ни много, ни мало - 36,3 миллиона рублей. Причем, в графе «источник финансирования» указаны - «Средства от иной, приносящей доход деятельности». Что это за «другие источники» не уточняется. Но проект должен быть готов уже к концу 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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