2019-08-13T18:20:32+03:00
Экономика

Оборудование волгоградского «Химпрома» продали в пять раз дешевле, чем просили

А вот «Белое море» волгоградского Химпрома никто так и не купил
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На землю под ядовитыми отходами завода претендентов так и не нашли.На землю под ядовитыми отходами завода претендентов так и не нашли.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Имущество волгоградского завода-гиганта «Химпром» уходит в молотка. Причем, за бесценок. На днях на «Всероссийской электронной торговой площадке» появились итоги торгов по трем лотам: оборудование купили в пять раз дешевле от заявленной цены, долги продали в десять раз дешевле, чем планировали, а вот на ядовитое «белое море» покупателей не нашлось.

Как следует из документации, представленной на торговой площадке, арендовать землю под «Белым морем» «Химпрома» желающих не нашлось. По этой причине торги не состоялись.

Зато продали имущественные права и новое оборудование, еще не введенное в эксплуатацию. Выкупила все это московская компания АО «Гарантбизнес». Купила, можно сказать, за копейки.

Лот «имущественные права в виде прав требования на сумму 494 681 153 рублей» (права на краткосрочные долговые обязательства) отдали всего за 23,2 миллиона рублей. Хотя начальная цена стояла - 222 миллиона.

Второй лот - «Оборудование к установке, не введенное в эксплуатацию и ТМЦ с учетной стоимостью (без НДС)», за которые просили 12,2 миллиона рублей, отдали всего-то за 2,1 миллиона. И все той же столичной компании.

Кстати, это АО «Гарантбизнес» существует всего-то три месяца: оно было зарегистрировано только в мае 2019-го. А уставной капитал его составляет всего 10 тысяч рублей. Генеральным директором и учредителем компании является Регина Рафикова (которая ранее даже как предприниматель не была зарегистрирована в налоговой).

ИСТОЧНИК KP.RU

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