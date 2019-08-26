2019-08-26T18:26:12+03:00
Спорт

«Ротор» обыграл московский «Спартак-2» и закрепился в тройке лидеров ФНЛ

Матч закончился со счетом 0:1
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФК "Ротор".Фото ФК "Ротор".
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«Ротор» отдохнул, переосмыслил поражение и реабилитировался: игра с московским ФК «Спартак-2» закончилась уверенной победой сине-голубых. Мачт в рамках 10-го тура Олимп-Первенство ФНЛ завершился со счетом 0:1 в нашу пользу.

Видимо, после последнего поражения на домашней «Волгоград Арене» (когда «Ротор» проиграл «Шиннику» 2:3) футболисты получили неслабую взбучку, потому что игра в Москве напоминала штурм крепости. Подопечные Игоря Меньщикова почти непрерывно шли в атаку. Как гласит статистика, они совершили 19 ударов, из них 4 - в створ ворот. И такая атака, естественно, принесла свои плоды. Хоть и не сразу.

В первом тайме волгоградцам так и не удалось распечатать ворота соперника, хотя и было несколько опасных моментов. Только на 70-й минуте Анзор Саная с подачи Камиля Мулина уложил мяч в пустые ворота, обхитрив спартаковцев.

Победный гол в матче Спартак-2 - Ротор - 0:1.ФНЛ 2019-2020, 10 тур

Сине-голубые положили в свою копилку еще три очка. После 10-го тура «Ротор» набирает 22 очка и твердо закрепляется в «тройке» лидеров ФНР, уступая только «Торпедо» и «Химки».

Следующий матч пройдет в Волгограде 31 августа, как раз на день города. В рамках 11-го тура сыграем с лидером - ФК "Торпедо Москва". Все на футбол!

ИСТОЧНИК KP.RU

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