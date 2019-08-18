2019-08-18T21:16:28+03:00
Спорт

«Ротор» проиграл «Шиннику» со счетом 2:3

Сине-голубые опустились с турнирной таблице сразу на две строчки – с первой на третью
Юлия Данильченко
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Увы, проиграли. Но не унываем, впереди еще будут победы!Увы, проиграли. Но не унываем, впереди еще будут победы!Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Матч 9-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ для волгоградского «Ротора» начался с большой победы: поддержать команду пришло рекордное количество болельщиков за всю историю нацлиги -33417 человек! В этом сезоне по итогам восьми туров сине-голубые лидировали в турнирной таблице с 19 очками, прилично обгоняя сегодняшнего соперника - ярославский «Шинник» занимал лишь седьмое место, набрав 12 очков. Но обыграть противника не удалось: гости сумели обойти сине-голубых на одно очко.

СЧЕТ 2:3

Свисток к началу игры прозвучал ровно в 19:00. Счет открыл Мухаммад Султонов на 11-ой минуте. Уже на 15-ой в ворота «Ротора» прилетел ответ от Алексея Пугина, а на 39-ой ворота сине-голубых атаковал Сергей Самодин. Ушли на перерыв, уступая противнику - 1:2.

Матч Ротор-Шинник. Гол сине-голубых.

Атмосфера на стадионе была сумасшедшая: болельщики как могли поддерживали волгоградцев. Во втором тайме на 50-ой минуте они сравняли счет благодаря точности Максима Ненахова.

Команды играли в сумасшедшей атмосфере. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Команды играли в сумасшедшей атмосфере.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Но, увы, на 80-ой минуте Тимур Пухов определил результат игры – обогнать или сыграть вничью сине-голубые не смогли. Команда опустилась с первой строчки на третью, уступая лидерство "Торпедо" и "Химкам".

Потрясающее зрелище! Фото: Екатерина СИМОХИНА

Потрясающее зрелище!Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Ротор» — «Шинник» — 2:3 (1:2)

«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев (к), Хомуха, Ненахов (Николаев, 90), Горбунов (Попов, 82), Фатуллаев (Самсонов, 84), Алейник (Шарипов, 84), Султонов, Булия (Муллин, 63), Саная

«Шинник»: Яшин (к), Первушин, Цховребов, Щербаков, Алейников (Зинков, 88), Дроздов, Олейников (Эктов, 46), Пугин (Пухов, 61), Кожемякин, Визнович (, 81), Самодин (Стешин, 90+1).

Голы: Султонов,11; Ненахов, 51 - Пугин, 15; Самодин, 40; Пухов, 81.

Автор второго гола - защитник Ротора Максим Ненахов.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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