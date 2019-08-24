По факту аварии на трассе «Волгоград-Москва» в пятью жертвами возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-24T15:02:19+03:00

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Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбудили по факту страшной аварии, в которой погибла целая семья. ДТП случилось около четырех утра 24 августа на трассе «Жирновск - Москва». Водитель «Хендай Солярис» с карельскими номерами на отрезке автомагистрали в Новоаннинском районе выехал на полосу встречного движения, где на полной скорости протаранил рейсовый автобус.

Кадры с места ДТП жуткие: водитель, 12-летний мальчик и женщина погибли на месте аварии. Девочку 10-ти лет и еще одну женщину вытащили из салона и госпитализировали в Новоаннинскую районную больницу. Через несколько часов обе скончались. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

- Ежедневно на дорогах гибнут и получают серьезные травмы участники дорожного движения. Только в Волгоградской области с 1 июня произошло 83 ДТП, в которых погибло 24 человека, пострадало 133, из них – 4 ребенка, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

При этом сотрудники областного ГАИ регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на уменьшение аварийности на волгоградских дорогах. Но водители упорно нарушают элементарные правила – гонят по «встречке», превышают скорость, забывают о детских автокреслах. Это все приводит к страшному: страдают не только взрослые, но и дети. 70% всех случаев, когда маленькие пассажиры получают травмы или погибают в салонах машин – лобовые столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU