2019-08-24T15:02:19+03:00
Происшествия

По факту аварии на трассе «Волгоград-Москва» в пятью жертвами возбудили уголовное дело

Водитель «Хендай Солярис» выехал на «встречку» и протаранил автобус
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: "Комсомольская правда"Фото: "Комсомольская правда"
Изменить размер текста:

Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбудили по факту страшной аварии, в которой погибла целая семья. ДТП случилось около четырех утра 24 августа на трассе «Жирновск - Москва». Водитель «Хендай Солярис» с карельскими номерами на отрезке автомагистрали в Новоаннинском районе выехал на полосу встречного движения, где на полной скорости протаранил рейсовый автобус.

Кадры с места ДТП жуткие: водитель, 12-летний мальчик и женщина погибли на месте аварии. Девочку 10-ти лет и еще одну женщину вытащили из салона и госпитализировали в Новоаннинскую районную больницу. Через несколько часов обе скончались. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

- Ежедневно на дорогах гибнут и получают серьезные травмы участники дорожного движения. Только в Волгоградской области с 1 июня произошло 83 ДТП, в которых погибло 24 человека, пострадало 133, из них – 4 ребенка, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

При этом сотрудники областного ГАИ регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на уменьшение аварийности на волгоградских дорогах. Но водители упорно нарушают элементарные правила – гонят по «встречке», превышают скорость, забывают о детских автокреслах. Это все приводит к страшному: страдают не только взрослые, но и дети. 70% всех случаев, когда маленькие пассажиры получают травмы или погибают в салонах машин – лобовые столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Камышине неизвестный водитель сбил 19-летнего парня
Улицу 51-ой Гвардейской Дивизии в Волгограде обновят к концу года
Под Волгоградом «КамАЗ» внезапно тронулся и раздавил мужчину
На выходных МЧС проверит места отдыха в Волгоградской области
Астраханский бизнесмен продал несуществующее зерно за 700 тысяч рублей
Трое волжан попались с 500 дозами амфетамина
Касатик и Селитрянка Шобера: под Волгоградом биологи нашли редкие растения
Полицейские поймали покусавшего волгоградцев алабая и передали волонтерам
«В моей квартире живет ненужный хлам»: Елена Исинбаева раздает устаревшие наряды
Волжского бизнесмена, скрывшего 100 миллионов рублей налогов, отправили в колонию
В Астрахани убийцам глухонемых пенсионеров дали 40 лет колонии на двоих
В Волгограде Виктор Зубков оценил новую набережную и посмотрел, как растут помидоры