2019-08-24T08:28:31+03:00
Происшествия

Столкнулись рейсовый автобус и Hyundai: 10-летний мальчик и водитель иномарки погибли

12-летняя девочка из иномарки находится в реанимации
Юлия Данильченко
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На месте работают полицейские.На месте работают полицейские.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Этой ночью под Волгоградом случилось очередное жуткое ДТП, в котором погибли люди. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, около четырех часов утра 24 августа рейсовый автобус маршрута «Жирновск - Москва» ехал по трассе в Новоаннинском районе. В салоне находилось более двух десятков пассажиров.

По другой полосе в сторону столицы мчался Hyundai Solaris с карельскими номерами. Водитель решил пойти на обгон и выехал на «встречку». За роковую ошибку мужчина за рулем иномарки поплатился жизнью. К сожалению, прибывшие на место аварии врачи «скорой» не смогли его спасти. Погиб и его десятилетний родственник. Девочка двенадцати лет получила серьезные травмы, сейчас она находится в реанимации.

- В автобусе, в котором находились 26 человек, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, - добавили в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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