2019-08-23T14:13:15+03:00
Общество

В Волгограде тридцать яхт выйдут на парусную регату

Гонка состоится 31 августа и 1 сентября
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Стартуют яхты в акватории Волги в районе стадиона «Волгоград Арена».Стартуют яхты в акватории Волги в районе стадиона «Волгоград Арена».Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

День города в этом году обещает волгоградцам немало сюрпризов и ярких мероприятий. Одно их таких - парусная регата «Кубок Сталинграда-2019». 30 яхт из Волгограда, Камышина, Волжского, Саратова, Москвы и других городов России будут сражаться на Волге за звание самой быстрой. Из них восемь команд - из Волгограда.

- Соревнования будут проходить среди взрослых экипажей крейсерских яхт, а также среди детских команд. Волгоград в детской гонке будут представлять

25 лучших воспитанников Центра парусного спорта Волгограда, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии. - Дети до 15 лет примут участие в гонке на судах класса «Оптимист», а те, кто старше 15 лет, выйдут на дистанцию на яхтах класса «Луч».

Гонка будет длиться два дня - 31 августа и 1 сентября.

Стартуют яхты в акватории Волги в районе стадиона «Волгоград Арена». За два дня яхтсмены должны будут преодолеть более ста миль. Главным судьей соревнований станет участник Сталинградской битвы, ветеран парусного спорта Валентин Николаевич Анненков.

- Помимо самой регаты, волгоградцев и гостей города ждут зрелищные соревнования флайбордистов, аквабайкеров. Программу украсит выступление известной волгоградской группы «Мегаполис», - добавляют в администрации Волгограда.

Напомним, Волгоград в этом году отмечает День города 31 августа и 1 сентября. С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«В моей квартире живет ненужный хлам»: Елена Исинбаева раздает устаревшие наряды
Волжского бизнесмена, скрывшего 100 миллионов рублей налогов, отправили в колонию
В Астрахани убийцам глухонемых пенсионеров дали 40 лет колонии на двоих
В Волгограде Виктор Зубков оценил новую набережную и посмотрел, как растут помидоры
В Волгограде перезахоронили останки тысячи солдат, погибших в Сталинградской битве
В Волгограде к отопительному сезону уже готовы 78 процентов домов
Волгоград попал в ТОП аэропортов, где были случаи столкновения самолетов с птицами
СКР требует арестовать волгоградского экс-депутата Госдумы Олега Михеева
Больше всего новостроек появилось в центре Волгограда
В Волгограде приведут в порядок и озеленят вторую часть парка героев-летчиков
На трассе в Калмыкии сгорел автобус из Астрахани
Под Волгоградом в 27 домах завершают капремонт
Почти половина волгоградских супермаркетов неправильно выставляет "молочку"
Под Волгоградом 35-летний мотоциклист врезался в фургон и погиб
Астраханка впала в кому, а ее девятимесячный сын умер один в спальне
В сгоревшей постройке на севере Волгограда погиб неизвестный мужчина
Волгоградцы чаще идут работать на заводы, в школы и магазины
В волгоградский клуб «Юный ястреб» закупили новые парашюты
Прораба, по чьей вине с крыши упал рабочий, наказали штрафом
Оборвался провод: в центре Волгограда остановилось движение трамваев
На арбузный фестиваль в Камышин гостей отвезут дополнительные электрички
В Волгоградской области на время жары создали мобильную группу пожаротушения
В Палласовке поймали водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего с места ДТП