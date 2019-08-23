В Волгограде тридцать яхт выйдут на парусную регату

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-23T14:13:15+03:00

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День города в этом году обещает волгоградцам немало сюрпризов и ярких мероприятий. Одно их таких - парусная регата «Кубок Сталинграда-2019». 30 яхт из Волгограда, Камышина, Волжского, Саратова, Москвы и других городов России будут сражаться на Волге за звание самой быстрой. Из них восемь команд - из Волгограда.

- Соревнования будут проходить среди взрослых экипажей крейсерских яхт, а также среди детских команд. Волгоград в детской гонке будут представлять

25 лучших воспитанников Центра парусного спорта Волгограда, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии. - Дети до 15 лет примут участие в гонке на судах класса «Оптимист», а те, кто старше 15 лет, выйдут на дистанцию на яхтах класса «Луч».

Гонка будет длиться два дня - 31 августа и 1 сентября.

Стартуют яхты в акватории Волги в районе стадиона «Волгоград Арена». За два дня яхтсмены должны будут преодолеть более ста миль. Главным судьей соревнований станет участник Сталинградской битвы, ветеран парусного спорта Валентин Николаевич Анненков.

- Помимо самой регаты, волгоградцев и гостей города ждут зрелищные соревнования флайбордистов, аквабайкеров. Программу украсит выступление известной волгоградской группы «Мегаполис», - добавляют в администрации Волгограда.

Напомним, Волгоград в этом году отмечает День города 31 августа и 1 сентября. С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU